El viento traerá un cambio de clima
Cuándo vuelven las lluvias y llega el alivio a las sierras de Córdoba
Un cambio de clima se anuncia para las próximas horas en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. La llegada del viento sur estará acompañado por tormentas de variada intensidad en la región y traerá alivio luego de jornadas calurosas y con alto riesgo de incendios.
Para este jueves 16 de octubre, se prevé una máxima que treparía hasta 30 grados y cielo parcialmente nublado.
Se estima que las condiciones meteorológicas cambiarán hacia la tarde-noche con el registro de precipitaciones en el sur provincial y las áreas serranas que se extenderán hasta el viernes a la madrugada.
Asimismo, el último día de la semana culminará con una máxima de 20 grados y ambiente fresco.
Para los días sábado y domingo, en tanto, se prevé cielo despejado y un incremento de las temperaturas.