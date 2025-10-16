Cuándo vuelven las lluvias y llega el alivio a las sierras de Córdoba

Un cambio de clima se anuncia para las próximas horas en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. La llegada del viento sur estará acompañado por tormentas de variada intensidad en la región y traerá alivio luego de jornadas calurosas y con alto riesgo de incendios.

Para este jueves 16 de octubre, se prevé una máxima que treparía hasta 30 grados y cielo parcialmente nublado.

Se estima que las condiciones meteorológicas cambiarán hacia la tarde-noche con el registro de precipitaciones en el sur provincial y las áreas serranas que se extenderán hasta el viernes a la madrugada.

Asimismo, el último día de la semana culminará con una máxima de 20 grados y ambiente fresco.

Para los días sábado y domingo, en tanto, se prevé cielo despejado y un incremento de las temperaturas.