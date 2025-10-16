Del barrio La Quinta al escenario: Navegantes lanza su nueva propuesta artística

El Coro Navegantes comenzó como un grupo de amigos que se reunía en casas particulares para cantar y hoy ensaya en un espacio cultural del barrio La Quinta, cedido por la Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz. Su espíritu inclusivo se mantiene intacto: pueden sumarse personas de todas las edades, siempre que cuenten con buena salud vocal y afinación básica.

La agrupación integrada por vecinos de Villa Carlos Paz y de distintas localidades de Córdoba, continúa creciendo y consolidándose dentro del panorama coral provincial. Actualmente conformado por 37 integrantes, el grupo se prepara para presentar su nueva propuesta artística titulada “La gota que contenía el océano”, que podrá disfrutarse este jueves en el Teatro del Wo (Sala 1 del Cine) a las 20 hs.

La obra de carácter sinfónico-coral propone un viaje musical por diferentes culturas del mundo, interpretando piezas originarias de Japón, África, China, el mundo árabe y la tradición judía, todas compuestas por el estadounidense Christopher King. Las interpretaciones se realizan en los idiomas originales de cada poema, ofreciendo al público una experiencia sonora única.

El proyecto contará con el acompañamiento de la Orquesta Oceánica, un ensamble de 30 músicos creado especialmente para esta presentación. “Es un recorrido por distintas músicas y sonoridades del mundo, con una mirada que trasciende fronteras culturales”, explicó Germán Gamón Lozano director artístico.

Con una propuesta que combina la formación coral, la sensibilidad artística y el intercambio cultural, Navegantes se consolida como uno de los proyectos musicales más originales de la ciudad.