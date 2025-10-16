¿Dónde vacunar a tu perro en Carlos Paz? Conocé el nuevo cronograma 2025

Familias con Huellas
¿Dónde vacunar a tu perro en Carlos Paz? Conocé el nuevo cronograma 2025La Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió el cronograma actualizado de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, que se realizará durante octubre y noviembre en distintos barrios de la ciudad.
El municipio difundió las fechas y lugares de la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, que continuará durante octubre y noviembre en distintos barrios de la ciudad.
Como parte del programa integral “Familias con Huellas”, la iniciativa busca garantizar la salud y el bienestar de los animales domésticos que forman parte de los hogares carlospacenses. Las jornadas se realizarán de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 horas, con atención gratuita y sin turno previo.
El programa municipal, en marcha desde 2011, también promueve la castración, la adopción responsable y la asistencia ante emergencias.
A continuación, el cronograma actualizado de vacunación antirrábica 2025:
Octubre
Jueves 09/10: Plaza Villa del Río (Ayacucho e India)
Viernes 10/10: Feriado (pasa al Martes 25/11)
Martes 14/10: Centro Vecinal La Quinta 1° Sección (La Paz y Mar Chiquita)
Jueves 16/10: Barrio El Cucú - CIM N°2 (9 de Julio y Curuzú Cutía)
Viernes 17/10: Centro Vecinal La Quinta IV (Los Plátanos y Timbó)
Martes 21/10: Centro Vecinal Sol y Río (Av. Cárcano esq. La Camera)
Jueves 23/10: Centro Vecinal Villa Independencia (Las Verbenas y Las Violetas)
Viernes 24/10: Hospital Gumersindo Sayago (Brasil esq. Bv. Perón)
Martes 28/10: Barrio La Quinta IV Sección (A. Magno esq. Los Sauces)
Jueves 30/10: Plaza Argentina – barrio Solares de las Ensenadas (Punta Bandera esq. Glaciar Upsala)
Viernes 31/10: Plaza Colinas (Montecattini esq. Amazonas)
Noviembre
Jueves 06/11: Plaza Costa Azul Sur (Fidias esq. Roque Sáenz Peña)
Martes 11/11: Plaza Ecuador (Azopardo y Lincoln)
Jueves 13/11: Centro Vecinal Los Manantiales (Guaymallén 60)
Viernes 14/11: Plaza Alberdi – Barrio Miguel Muñoz A (Av. La Plata esq. Los Tamarindos)
Martes 18/11: Plaza Pucará (Sofía esq. Belgrado)
Jueves 20/11: Jardines Municipales (Liniers 50)
Martes 25/11: Plaza Barrial General Belgrano (J. Newbery y J. Ingenieros)
Recomendaciones para la vacunación
- Perros y gatos mayores de 3 meses.
- Los perros deben asistir con collar y correa (no sueltos).
- Los gatos deben presentarse en bolsos o transportadoras.
- No se vacunan hembras preñadas ni animales enfermos.
- En caso de mal clima, la jornada se reprograma.
- Consultas: de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Teléfono 03541–484700.