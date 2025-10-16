«Federico» renovó su imagen con vistas a la próxima temporada

Con la mirada puesta en la inminente temporada de verano de Villa Carlos Paz, «Federico», el café al paso ubicado en su tradicional esquina de Belgrano y Alvear, presentó una completa renovación de sus instalaciones, combinando modernidad y calidez sin perder la esencia que lo caracteriza.

El rediseño del espacio estuvo a cargo de la diseñadora Valentina Pedrotti, quien apostó por una estética atractiva y contemporánea, pensada para realzar la experiencia de quienes eligen este clásico punto de encuentro en el corazón de la ciudad.

El joven empresario Nicolás Lizulli Niosi, responsable del restobar, destacó el espíritu de esta nueva etapa: «Queremos traer nuevas energías y nuevos aires para la temporada, pero manteniendo nuestro verdadero corazón, que tiene que ver con un ambiente amigable y una buena oferta gastronómica».

La inauguración oficial de las reformas se realizó días atrás, en un evento que reunió a clientes, amigos y proveedores. Los asistentes disfrutaron de una noche especial con ofertas en tragos y comidas, además de un show en vivo a cargo de la cantante Valentina Pedrotti, quien sumó su talento artístico a la celebración.

Con esta renovación, Federico Restobar reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la hospitalidad, preparándose para recibir a locales y turistas durante la temporada veraniega.