Habrá cortes de agua y baja presión en los barrios de Carlos Paz

Debido a los trabajos que se realizan sobre el acueducto, habrá restricciones y baja presión en los barrios de Villa Carlos Paz. Desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento también informaron que se mantiene el corte de tránsito en la Avenida Cárcano.

Según pudo conocerse, los sectores afectados son Altos de San Pedro, Miguel Muñoz A, Miguel Muñoz B, Los Algarrobos, Belgrano, Malvinas, Los Manantiales, Sarmiento, Centro, Becciú, El Cucú, José Muñoz, Villa Domínguez, La Cuesta, Los Eucaliptus, Sol y Lago, Santa Rita, Altos de las Vertientes, Costa Azul Sur, Costa Azul Norte, Villa Suiza, Villa del Lago y Villa Parque San Miguel.

Cabe recordar que, debido a estos trabajos, hay un corte total de tránsito en Cárcano (a la altura de calles San Juan y Garibaldi). Se realizarán desvíos por Jorge Newbery a quienes circulan de norte a sur. Y por Mazzini, Malvinas y Mendoza para quienes circulan de sur a norte. Se recomienda circular con precaución y acatar las disposiciones del personal de Seguridad Urbana ubicado en el sector.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable y racional del servicio y cuidar las reservas de agua en sus domicilios.

Por consultas, pueden comunicarse vía Whatsapp al teléfono (3541) 528314 de 7 a 21 h o (3541) 527062 durante las 24 horas.