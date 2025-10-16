La Defensoría del Pueblo abordará la «prevención de las violencias y la gestión de conflictos»

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz brindará una charla gratuita sobre «prevención de las violencias y gestión de los conflictos sociales». La iniciativa es impulsada por el Centro de Mediación Comunitaria de manera conjunta con la Asociación de Mediadores de la Provincia de Córdoba.

La actividad tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 9 a 13:30 hs. en el Auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Liniers 50).

Aquellos que deseen participar podrán inscribirse al siguiente link: https://forms.gle/Bm5ctE2Pxo7hHDURA

La disertación estará a cargo del doctor en Derecho, Negociación y Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Alejandro Nato y la mediadora María Fernanda Fruh y estará enfocada a todos los mediadores, instituciones intermedias y vecinos.