La lluvia trajo alivio al Parque Condorito y frenó el avance del fuego

La llegada de la lluvia durante la madrugada de este jueves trajo un respiro al Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde permanecían dos focos activos desde hacía varios días: uno en la zona del Balcón Sur y otro sobre el trazado de la ruta de las Altas Cumbres.

Según informó la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) de la Administración de Parques Nacionales (APN), las precipitaciones y el descenso de temperatura permitieron detener el avance del fuego y consolidar las líneas de contención establecidas en jornadas anteriores.

En el operativo participan 45 brigadistas de Parques Nacionales y de la Provincia, quienes trabajan con equipos de agua, herramientas manuales, vehículos y apoyo aéreo para asegurar que no se reaviven los puntos calientes.

La superficie afectada hasta el momento se estima en 6.000 hectáreas, y aunque el fuego se encuentra controlado en gran parte del perímetro, los equipos mantienen guardia de cenizas para prevenir reinicios ante posibles cambios de viento.

La APN, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las autoridades provinciales, continuará el monitoreo de la zona durante las próximas horas para garantizar la extinción total del incendio.