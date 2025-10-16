Llaryora y Avilés compartirán actos oficiales este viernes en Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés recibirá mañana al gobernador Martín Llaryora, quien encabezará dos actos oficiales en Carlos Paz.

A las 11 horas se realizará un importante anuncio de la Universidad Provincial de Córdoba en la sede del ISAUI (Olascher 99). Luego, a las 12, se llevará a cabo la firma de convenios y la entrega de escrituras y créditos del programa Banco de la Gente, en el Estadio Arena.