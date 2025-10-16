María Teresa Andruetto llega a Bialet Massé para la Feria del Libro

La destacada autora María Teresa Andruetto participará este sábado 18 de octubre a las 19.30 horas en la segunda edición de la Feria del Libro de Bialet Massé, que se desarrollará en el Salón Municipal “Tohaen”, ubicado en el CIC (Del Campillo esquina Rivadavia).

Andruetto, narradora, ensayista y una de las voces más reconocidas de la literatura argentina contemporánea, fue galardonada con premios nacionales e internacionales y es referente en el campo de la literatura infantil y juvenil.

El encuentro será con entrada libre y gratuita y forma parte de la programación cultural organizada por la Municipalidad de Bialet Massé, que busca consolidar la feria como un espacio de encuentro entre autores, lectores y comunidad.