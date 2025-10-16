Tras varios días, contuvieron el incendio en La Quebrada del Condorito

Tras varios días de intensa lucha contra el fuego, los bomberos voluntarios contuvieron el incendio que se había desatado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba y durante la noche del miércoles, se continúo trabajando sobre los focos calientes que había en la zona.

Este jueves 16 de octubre, se informó que no quedan puntos activos en la zona de la Pampa de Achala.

Más de 180 bomberos se desplegaron en el sector con respaldo de aviones hidrantes y helicópteros y la premisa fue controlar las llamas antes de la llegada del viento sur, que podría estar acompañado de intensas ráfagas. Si bien todavía no se terminó de hacer un relevamiento del daño ocasionado por el fuego, trascendió que se habrían visto arrasadas más de 4.500 hectáreas.

A partir de la colaboración del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC y los bomberos con la Administración de Parques Nacionales, y con el apoyo aéreo de aviones hidrantes de la Provincia y del Plan Nacional de Manejo del Fuego, se logró controlar el sector oeste y un frente que había cobrado intensidad durante la tarde de ayer, avanzando en dirección a la Ruta E-34.

El camino de las Altas Cumbres fue habilitado y desde la Policía Caminera recomendaron circular con extrema precaución.

Sin embargo, las condiciones climáticas que se anuncian para el día de hoy, elevan al máximo el riesgo de reinicios.