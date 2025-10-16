Un niño de Carlos Paz se consagró campeón cordobés de descenso

Con tan solo 10 años, Francesco Rossito, estudiante de la escuela Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz, se consagró campeón cordobés de descenso en bicicleta, una disciplina que combina destreza, velocidad y amor por la montaña.

Su primer bici la obtuvo al año y a los dos años dejó las rueditas y empezó a andar solo. Con el tiempo, su pasión por las bicis lo llevó a entrenar en el skatepark de la ciudad junto a su profesor, conocido como “Chino”, quien también dicta clases en Córdoba capital. “Hace dos años empecé con él, y hace poco me animé a probar en montaña. Me gusta porque tiene más adrenalina”, cuenta Fran.

Aunque el entrenamiento exige esfuerzo y constancia, el joven deportista logra equilibrar su rutina entre el colegio y las prácticas: “Termino el cole a las seis y media, y a esa hora empieza el entrenamiento. Llego bien con los tiempos”, explica.

Su papá le regalo su primer bicicleta y desde entonces, las dos ruedas se convirtieron en parte de su vida: “En casa arma y desarma bicis, hace rampas, circuitos y se la pasa practicando”, cuenta su mamá con una mezcla de orgullo y ternura.

El campeonato cordobés de descenso infantil se desarrolló en distintas localidades de la provincia, como Alta Gracia, San Roque y Agua de Oro, donde los pequeños competidores sumaron puntos en cada fecha. A pesar de no poder asistir a una de ellas, Fran acumuló el puntaje necesario para quedarse con el primer puesto.

“Lo importante era que los chicos disfrutaran, que nadie se lastimara. Y Fran lo vivió con mucha alegría, siempre con esa energía que lo caracteriza”, comentó su madre.

Con el título ya en sus manos, Fran no se detiene. Sueña con seguir entrenando, participar en nuevas competencias y, por qué no, representar a Córdoba en el futuro. Su historia es un ejemplo de talento, esfuerzo y pasión por el deporte, un reflejo del espíritu aventurero que late en las sierras cordobesas.