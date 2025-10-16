Viernes con Felipe Pigna, Cristina Loza y Alejandro Vaccaro en la Feria del Libro

El último fin de semana de la Feria del Libro Córdoba 2025 comenzará con la participación de grandes figuras de la literatura y la cultura nacional. A las 11:00, en la sede de SADE Córdoba (Humberto 1° 150, local 37), el biógrafo Alejandro Vaccaro ofrecerá un repaso por la vida y obra de Jorge Luis Borges, con la moderación del presidente de SADE Córdoba, Marco Antonio Gómez.

Por la tarde, a las 18:00, la Carpa Leonor Allende será escenario de “Medicina narrativa: contar historias desde la salud y la enfermedad”, un encuentro con el doctor Carlos Presman, el pediatra Enrique Orchanski y la escritora Cristina Loza, que combinará literatura y experiencias de vida.

En simultáneo, la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección de Pablo Almada, se presentará en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254), con ingreso hasta agotar capacidad.

El Escenario Miguel Iriarte, en la Supermanzana de la Intendencia, ofrecerá a las 18:00 la actuación de la banda de la Escuela Musical Collegium, seguida del Vergara Trío a las 19:00.

El cierre de la jornada llegará de la mano del historiador Felipe Pigna, quien presentará su libro “Conspiración en Londres: un rey Borbón para el Río de la Plata”, acompañado por el historiador Damián Santa, en lo que promete ser uno de los encuentros más esperados del evento.