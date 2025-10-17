Así se verá la nueva sede de la Universidad Provincial en Carlos Paz

La llegada de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) a Villa Carlos Paz marca un hecho histórico para el departamento Punilla. Por primera vez, la ciudad contará con una universidad pública con sede propia, orientada a la formación en turismo, innovación tecnológica y desarrollo cultural.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien firmó el acuerdo para la creación de la sede regional en el marco del programa “UPC Federal”, una política provincial que impulsa la expansión de la educación superior en el interior.

Durante el acto, Llaryora destacó que la llegada de la UPC “es una bisagra en la historia de Carlos Paz” y subrayó el valor estratégico de la educación: “Cada vez más, las capacidades que tengamos serán un factor diferencial, especialmente para los jóvenes del interior”.

Infraestructura y características técnicas

El proyecto contempla la construcción de un edificio totalmente nuevo para la sede regional, que combinará diseño contemporáneo, sustentabilidad y espacios adaptados a la enseñanza universitaria moderna.

La infraestructura incluirá:

Aulas modulares y laboratorios tecnológicos equipados con conectividad de alta velocidad.

Espacios de coworking y prácticas profesionales vinculadas a la actividad turística y cultural.

Biblioteca y centro de recursos digitales con acceso a plataformas académicas provinciales.

Auditorio y salas multipropósito para actividades académicas y de extensión.

Áreas verdes y espacios comunes diseñados bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

El edificio será diseñado con arquitectura sustentable, iluminación LED inteligente, recolección de aguas pluviales y materiales locales de bajo impacto ambiental.

Además, la nueva sede estará acompañada de una imagen 3D del proyecto arquitectónico, que muestra una estructura moderna integrada al entorno urbano de Villa Carlos Paz, con accesos amplios y patios internos para promover la vida universitaria y la interacción comunitaria.

Formación y orientación académica

La propuesta educativa tendrá un enfoque estratégico en el turismo, las industrias culturales y la innovación tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo regional.

El Instituto Superior Arturo Umberto Illia, que actualmente concentra la mayor cantidad de estudiantes de nivel terciario de la ciudad, pasará a la órbita de la UPC. Este traspaso garantiza la continuidad académica, la titularización del plantel docente y una mejora en la calidad institucional.

Actualmente, el instituto representa el 60% de la matrícula educativa de Carlos Paz y el 35% de la zona núcleo hasta Cosquín. Su oferta incluye tecnicaturas en Guía de Trekking, Guía de Montaña, Desarrollo de Software, Enfermería y Diseño de Espacios, entre otras.

Impacto regional

De acuerdo con los estudios realizados, en la zona de influencia —que abarca Villa Carlos Paz, Cosquín y localidades vecinas— viven más de 221.000 personas, de las cuales 54.000 tienen entre 17 y 34 años. Alrededor de 23.000 jóvenes están en condiciones de iniciar una carrera universitaria, pero hasta ahora la oferta se limitaba casi exclusivamente al sector privado.

La llegada de la UPC busca revertir esta situación, democratizando el acceso a la educación superior y fortaleciendo el capital humano de la región.

Una política sostenida

Con esta nueva apertura, ya son 15 las sedes regionales que la Universidad Provincial de Córdoba tiene distribuidas en todo el territorio. El gobernador Llaryora remarcó que “mientras la universidad argentina está siendo desfinanciada, Córdoba va para adelante”.

La rectora Julia Oliva Cúneo celebró el anuncio al afirmar que “este paso reafirma la vocación de la UPC de ser una institución presente en los territorios, que dialoga con las comunidades y responde a sus necesidades productivas, culturales y sociales”.

Por su parte, el intendente Esteban Avilés señaló que se trata de “uno de los días más importantes de las últimas décadas para la ciudad”, mientras que el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que la universidad “trae derecho a aprender en el interior del interior”.

Proyección educativa y social

La nueva sede universitaria no solo impulsará la formación profesional, sino que también será un espacio de articulación con el sector turístico y productivo, generando vínculos entre educación, empleo y desarrollo local.

El director del Instituto Illia, Maximiliano Ibáñez, expresó: “Algunos sueños como ir a la universidad o tener un hijo que lo haga ya no están tan lejos. La universidad nos hace mejores ciudadanos y aporta a una sociedad mejor”.

Con esta iniciativa, Córdoba consolida su modelo de educación pública descentralizada, que acerca oportunidades concretas al interior y apuesta al conocimiento como motor de crecimiento.