Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz

RESOLUCIÓN Nº25/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 24 de octubre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº054/2025-26: P.O. FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 24 de octubre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

• Página web: www.concejovcp.gov.ar;

• Correo electrónico: [email protected];

• Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 24 de octubre de 2025.-

