¿Dónde funcionarán el nuevo hospital y la sede de la UPC?

La nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) que llegará a Villa Carlos Paz funcionará en el edificio donde actualmente opera Inspectoría General del Municipio, frente a la rotonda de avenidas Sabattini y Alberdi, a pocos metros del centro. En tanto, el nuevo hospital provincial se construiría sobre avenida Perón, a unas cuatro cuadras del actual Hospital Gumersindo Sayago, cerca del Corralón Sur.

La sede universitaria será parte del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), institución que viene trabajando en conjunto con la UPC para ampliar la oferta educativa en el interior provincial. De esta manera, el edificio municipal será reacondicionado para albergar aulas y espacios académicos, convirtiéndose en un punto estratégico de formación superior en el corazón de la ciudad.

Por su parte, aunque el emplazamiento del nuevo hospital aún no fue confirmado oficialmente, fuentes cercanas al proyecto indicaron que se levantará en la zona sur, sobre avenida Perón, con el objetivo de brindar una infraestructura moderna, accesible y de mayor capacidad para atender la creciente demanda sanitaria de Villa Carlos Paz y localidades vecinas.

Ambas obras —la sede de la UPC y el nuevo hospital provincial— representan un avance significativo para la ciudad, al fortalecer dos ejes esenciales para su crecimiento: la educación y la salud pública.

