El hospital que transformará la salud en Carlos Paz: qué servicios tendrá y cómo funcionará

El futuro hospital provincial de alta complejidad de Villa Carlos Paz será mucho más que un edificio sanitario: marcará un salto de calidad en la red pública de salud del valle de Punilla. Con una inversión total de 29,9 millones de dólares, la obra busca descentralizar la atención médica y ofrecer servicios especializados sin necesidad de derivaciones a Córdoba capital.

La infraestructura se desarrollará sobre una superficie cubierta de 7.100 metros cuadrados, proyectada bajo un criterio de eficiencia, accesibilidad y sustentabilidad sobre avenida Perón a pocas cuadras del Hospital Sayago. Su diseño contempla circuitos de circulación independientes para pacientes, personal médico y emergencias, con un enfoque que prioriza la fluidez operativa y la seguridad.

Áreas principales

El hospital dispondrá de 21 habitaciones de internación para pacientes adultos y pediátricos, cada una equipada con monitoreo centralizado y sistema de comunicación directa con enfermería. A esto se sumarán 20 consultorios externos destinados a diversas especialidades médicas, distribuidos en torno a un hall central con sala de espera común y accesos amplios para personas con movilidad reducida.

El área de cuidados críticos incluirá una unidad de terapia intensiva con boxes independientes, sector de aislamiento, monitoreo avanzado y equipamiento de ventilación mecánica de última generación. También contará con una unidad de terapia intermedia, destinada a pacientes en recuperación posquirúrgica.

Servicios complementarios

El nuevo hospital integrará un servicio completo de diagnóstico por imágenes, con equipos de rayos X digitales, ecografía, tomografía y mamografía, además de una central de esterilización, farmacia, laboratorio clínico y servicio de hemoterapia.

El centro quirúrgico dispondrá de quirófanos multifunción, con tecnología para cirugías generales, gineco-obstétricas y pediátricas. En el área obstétrica se instalarán unidades de trabajo de parto y recuperación (UTPR), que permitirán acompañar todo el proceso del nacimiento en un mismo espacio, bajo estándares de seguridad y confort.

La guardia médica y de emergencias contará con salas diferenciadas para adultos y pediatría, un shock room totalmente equipado, consultorios de atención rápida y acceso directo para ambulancias.

Diseño y distribución

El edificio estará organizado en módulos funcionales que agrupan servicios por afinidad operativa: internación, diagnóstico, quirófanos, apoyo logístico y administración. Esta estructura permitirá optimizar el uso energético, reducir desplazamientos internos y mejorar la eficiencia de los equipos sanitarios.

En el bloque técnico se concentrarán los servicios de apoyo, como lavandería hospitalaria, cocina, mantenimiento y depósitos, mientras que el área administrativa contará con oficinas, archivo médico y espacios de capacitación.

Inversión y tecnología

Del total de la inversión, 18,1 millones de dólares se destinarán a la obra civil y 11,5 millones al equipamiento médico, que incluirá sistemas informatizados de gestión hospitalaria, digitalización de historias clínicas y equipamiento de monitoreo remoto.

Según el gobernador Martín Llaryora, la obra “representa el futuro de la salud pública en Córdoba, con tecnología, eficiencia y atención cercana a la gente”. El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, agregó que “el hospital está diseñado para brindar atención integral con estándares internacionales, garantizando cobertura de alta complejidad en Punilla Sur”.

Parque ambiental y entorno

El complejo estará acompañado por la creación de un parque ambiental en un predio de diez hectáreas que será expropiado. Este espacio verde se integrará al entorno del hospital y estará destinado al esparcimiento, la actividad física y la educación ambiental.

La iniciativa combina infraestructura sanitaria y desarrollo urbano sustentable, generando un nuevo polo comunitario donde se integrarán salud, naturaleza y convivencia ciudadana.

Proyección regional

Una vez finalizado, el hospital podrá atender a más de 90.000 habitantes, beneficiando a localidades como San Antonio de Arredondo, Tanti, Cuesta Blanca, Cabalango, Mayu Sumaj, San Roque, Las Jarillas, Icho Cruz y Bialet Massé.

El hospital provincial de Villa Carlos Paz se perfila como un centro sanitario de referencia en el interior cordobés, preparado para responder a emergencias regionales, brindar atención integral y sostener una gestión moderna, eficiente y humana.