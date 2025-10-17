Hay alerta por lluvias y granizo para las sierras de Córdoba

Una jornada gris y lluviosa se vive este viernes 17 de octubre en la Provincia de Córdoba y se lanzó un alerta por tormentas y posible caída de granizo en las sierras.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un marcado descenso de la temperatura y se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, con valores puntualmente superiores en algunas zonas.

Para hoy, se prevé una máxima de 22 grados y una mínima de 11 grados que traerá alivio luego de jornadas de intenso calor.

Con vistas al fin de semana, se adelantó que habrá un mejoramiento de las condiciones con máximas que rondarán los 25 y 26 grados y mínimas que se ubicarán en torno a los 9 grados.