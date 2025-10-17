La emoción y el orgullo de las autoridades educativas

Villa Carlos Paz. En un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, se anunció hoy oficialmente que la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) tendrá una nueva sede en el Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI) de Villa Carlos Paz, consolidando así la expansión educativa en el interior de la provincia.

La rectora de la UPC, Julia Oliva Cuneo, destacó la importancia de esta decisión política que impulsa el crecimiento de la universidad en todo el territorio cordobés, aún en un contexto nacional de retracción del sistema universitario.

“Estamos llevando adelante una política de Estado en materia de educación superior impulsada por nuestro gobernador Martín Llaryora, que apuesta por el crecimiento y la expansión de la Universidad Provincial en toda la provincia, en un momento de crisis del sistema universitario nacional”, expresó Oliva Cuneo.

La rectora subrayó que el proyecto responde a una visión estratégica del Gobierno provincial que considera a la educación superior como una herramienta clave de transformación social: “Que podamos estar desarrollando esta agenda tiene que ver con un gobierno que entiende la educación superior como una herramienta para transformar realidades. La Universidad Provincial ofrece oportunidades concretas de progreso a los jóvenes y ciudadanos de cada región.”

Asimismo, la rectora resaltó que la UPC es actualmente la única universidad del país que ha sostenido un crecimiento constante de matrícula en los últimos años, lo que demuestra —dijo— “el acierto de la política provincial de ampliar el acceso a la educación universitaria”.

La rectora celebró finalmente la incorporación del Instituto Illia a la red de formación superior de la Universidad Provincial, y aseguró que esta alianza “abre una nueva etapa de oportunidades para toda la región”.

Ibañez: “Es un acto de justicia educativa”

Por su parte, Maximiliano Ibáñez, director del ISAUI, se mostró profundamente emocionado y definió el anuncio como “un acto de justicia educativa”.

“Desde aquella conversación inicial hasta hoy, hubo momentos en los que esto pareció inalcanzable. Pero cuando recibí la confirmación, sentí una emoción inmensa. Lo que se anunció hoy no es una alegría personal, sino una emoción colectiva. Es algo que compartimos como comunidad educativa y que nos hace mejores”, afirmó.

Con más de 18 años de trabajo en el instituto, Ibáñez destacó el fuerte sentido comunitario del ISAUI y la relevancia que tendrá la llegada de la universidad para miles de jóvenes de la región: “Vamos a llegar a más gente. Vamos a hacer más justicia, porque muchos sueños —como ir a la universidad o tener un hijo que pueda hacerlo— ya no estarán tan lejos, estarán más cerca.”

El director también rindió homenaje a docentes, jubilados y egresados que fueron parte de la historia del instituto: “Esto tiene sentido por ustedes, por las profesoras y profesores que están acá, por quienes sembraron las primeras carreras de turismo y trekking, por los egresados que hoy ya tienen sus propias empresas. Esto nos hace un mejor instituto, pero sobre todo una mejor sociedad.”

Finalmente, Ibáñez reflexionó sobre el papel de la universidad pública en la construcción de una sociedad más justa y democrática: “Una universidad trae un marco más amplio, más profundo y profundamente democrático para discutir quiénes somos como sociedad. Nos invita a repensarnos, a debatir qué hicimos con nuestra comunidad y cómo queremos reconstruirla. Por eso hablo de justicia: no solo en términos de inclusión social, sino de justicia para pensarnos de otra manera.”