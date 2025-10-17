La Provincia anunció obras con una inversión millonaria en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En un acto cargado de anuncios históricos, el gobernador Martín Llaryora confirmó este jueves la construcción de un nuevo hospital regional, la creación de una sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la ejecución de un gran parque público en la zona sur de la ciudad.

Acompañado por el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, funcionarios provinciales y representantes de la comunidad educativa, Llaryora destacó que se trata de “un cambio de paradigma” para la ciudad y toda la región del Valle de Punilla.

Un hospital regional y un nuevo pulmón verde

Entre los anuncios más esperados, Llaryora confirmó la construcción de un hospital regional de alta complejidad en la zona sur de Villa Carlos Paz. La obra se levantará sobre un terreno de 10 hectáreas, que será expropiado por la Provincia y el municipio, e incluirá un parque público abierto, con amplios espacios verdes y equipamiento urbano.

“El lugar elegido supera incluso al anterior. No solo construiremos el hospital, sino también un parque público que será un pulmón para todos. Queremos que haya consenso social, y eso se logró con el municipio y la comunidad”, afirmó Llaryora.

El gobernador definió la inversión como “histórica” y subrayó la importancia del trabajo conjunto con el gobierno local: “Cuando uno dice que va a construir un hospital regional y una universidad regional, está hablando de obras que pondrán a Carlos Paz en las grandes páginas del desarrollo cordobés. Estas obras son posibles porque trabajamos en equipo, con intendentes comprometidos y una visión común.”

La Universidad Provincial, un nuevo paradigma

Otro de los anuncios destacados fue la creación de una sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en el centro de la ciudad, que funcionará en un edificio estratégico junto al futuro Centro de Integración y el Centro de Interpretación de la Identidad.

“Pasar de terciario a universitario requiere un gran esfuerzo de toda la comunidad educativa. Tener una sede universitaria permitirá que miles de familias accedan por primera vez a la educación superior sin tener que trasladarse a Córdoba capital”, expresó Llaryora.

El mandatario señaló que la obra avanzará rápidamente, ya que no requiere expropiaciones: “En Capilla del Monte la hicimos en menos de un año. Esta será la sede número quince que abrimos en el interior provincial. Vamos a ponerle la máxima velocidad.”

La medida se enmarca dentro de la política provincial de descentralización universitaria, destinada a acercar la educación superior a las principales ciudades del interior.

Avilés: “Es un día bisagra en la historia de Villa Carlos Paz”

Por su parte, el intendente Esteban Avilés calificó la jornada como “un día bisagra” para la historia de la ciudad y la región.

“Estamos hablando de obras de infraestructura, de servicios, de identidad, de calidad de vida y de turismo. Es un día especial para nuestro pueblo, de mucha sensibilidad y orgullo”, expresó el jefe comunal.

Avilés aseguró que la construcción del hospital será la prioridad: “Vamos a empezar por la vida, por nuestra gente. El hospital municipal nos ha quedado chico. Esta obra representa un desafío histórico y ya la veo como una realidad.”

También celebró la llegada de la universidad, a la que definió como una “apuesta al futuro y a la inclusión educativa”:

“Esta universidad será un símbolo de accesibilidad y gratuidad. Complementará nuestras tecnicaturas y fortalecerá la economía local, generando más oportunidades para nuestros jóvenes.”

El intendente destacó además que el proyecto cuenta con consenso político y social: “En Carlos Paz, cuando se trata del bien común, siempre estamos juntos, más allá de las mayorías o minorías. Esta obra es una foto histórica para la ciudad.”

Avilés resaltó también la obra del ducto troncal, que calificó como “una inversión invisible pero fundamental”, y anunció la construcción de un Centro de Interpretación de la Identidad, un moderno espacio cultural que estará frente al puente Cassaffousth.

“Carlos Paz nunca tuvo un museo ni un centro comunitario que hable de su historia. Este centro será innovador, moderno y de los más importantes de Sudamérica. Va a conectar el centro viejo con el nuevo y generará un paseo de la identidad realmente hermoso.”

“El vecino de Carlos Paz es trabajador, honesto y respetuoso. Tenemos una identidad activa y diversa, síntesis de lo mejor del país. Hoy estamos frente a una nueva etapa que nos jerarquiza como comunidad y nos proyecta hacia el futuro.”

