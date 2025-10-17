Limpian y renuevan los filtros de la planta potabilizadora de Tanti

Tareas de mantenimiento en el sistema de agua
Limpian y renuevan los filtros de la planta potabilizadora de TantiEl servicio Agua Tanti realizó tareas de mantenimiento en el Filtro Nº1 de la planta potabilizadora, incorporando 59 metros de arena lavada para optimizar la purificación del agua y garantizar su calidad sanitaria.
El servicio Agua Tanti lleva adelante un proceso integral de mantenimiento en la Planta Potabilizadora de la localidad, con el objetivo de asegurar la calidad y seguridad del agua que llega a los hogares y establecimientos de Tanti.
Durante esta etapa, se ejecutó la limpieza completa del Filtro Nº1 y la incorporación de 59 metros de arena lavada, un material esencial para el correcto funcionamiento del sistema de filtrado. Esta intervención permite mejorar la eficiencia de purificación y garantizar que el agua distribuida cumpla con los estándares de consumo seguro y saludable.
Desde la Municipalidad de Tanti destacaron que este tipo de tareas se realizan de manera periódica, como parte del mantenimiento preventivo que busca evitar inconvenientes en el suministro y asegurar un servicio confiable.
Además, remarcaron que estas acciones refuerzan el compromiso de la gestión local con la salud pública y la sostenibilidad del sistema hídrico: “Cuidar el agua es cuidar la vida; por eso, estos trabajos son una inversión en el bienestar de toda la comunidad”, señalaron fuentes del municipio.
Con estas tareas, Tanti fortalece su seguridad hídrica y ratifica su compromiso con la calidad del agua potable, el mantenimiento de su infraestructura y la protección de la salud de vecinos y visitantes.