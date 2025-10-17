Llaryora anunció que habrá una sede de la Universidad Provincial en Carlos Paz

El gobernador Martín Llaryora anunció este viernes 17 de octubre la apertura de una sede de la Universidad Provincial Córdoba en la ciudad de Villa Carlos Paz, la cual funcionará en las instalaciones del Instituto Superior Arturo Umberto Illía que será trasladado a un nuevo inmueble.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Esteban Avilés, el ministro de Gobierno de la Provincia, Manuel Calvo y autoridades regionales y municipales.

Durante la firma del convenio, el gobernador destacó: «Que lindo que podamos vivir estas situaciones en un contexto de una Argentina que ha desfinanciado la educación. Es la quince sede universitaria que estamos abriendo y quiero agradecer a Esteban (Avilés), porque hemos conseguido un lugar espectacular. El edificio será similar a otros, tendrá una ubicación central frente al Puente Cassaffousth y contará con un Centro de Interpretación al lado que vamos a levantar junto con el municipio. Venimos a contarles que vamos a construir una sede universitaria con todas las condiciones necesarias».

«Es la continuidad de lo que venimos haciendo, diciendo y cumpliendo»; añadió.