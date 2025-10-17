Llaryora entregó más de 400 créditos a emprendedores y familias de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El gobernador Martín Llaryora visitó este viernes la ciudad de Villa Carlos Paz, donde realizó importantes anuncios vinculados a obras de infraestructura y desarrollo urbano, y encabezó la entrega de más de 400 créditos y escrituras a emprendedores y vecinos.

Tras mantener un encuentro en la sede del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), donde comunicó nuevas inversiones para la ciudad, Llaryora junto al intendente Esteban Avilés se trasladó al Estadio Arena para concretar la entrega de créditos otorgados a través del Banco de la Gente un programa de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la provincia de Córdoba que ofrece créditos sin intereses para familias y emprendedores.

Estos programas están destinados a acompañar a aquellas familias que no pueden acceder al sistema financiero formal, brindando una herramienta concreta para cubrir necesidades personales, mejorar la vivienda o iniciar un emprendimiento propio.

En total, se otorgaron 439 créditos, por una inversión provincial de $163.900.000.

Del total, 414 correspondieron a la línea de libre disponibilidad por $144.900.000, 20 a la línea Iniciar Emprendimiento por $14.000.000, y 5 a Potenciar Emprendimiento por $5.000.000.

Además, se concretó la entrega de 34 escrituras, garantizando seguridad jurídica a más familias carlospacenses.