Sábado en la Feria del Libro: la agenda incluye jazz, cine y fútbol

La 39° Feria del Libro Córdoba propone una nueva jornada de diversas actividades para este sábado en la ciudad. Las carpas con los stands editoriales recibirán al público de 11:00 a 21:00 y los demás espacios se podrán recorrer de manera libre y gratuita en la Supermanzana de la Intendencia.

De 16:00 a 19:00, habrá una Feria de Economía Circular, con más de 30 feriantes, en su mayoría mujeres emprendedoras que diseñan productos con materiales de la economía circular. Habrá ecocanje de productos reciclables por plantines, fruto del trabajo del Programa Huertas Inclusivas.

Entre las personalidades del día, destaca la presencia de la periodista Julia Mengolini, quien presentará su libro “Las caras del monstruo”, uno de los libros políticos con mayor impacto del año, que volvió a poner en debate el rol de los periodistas y su relación con el poder. Será a las 17:30 en la carpa Leonor Allende.

Una de las perlitas de este jueves será la presentación “Con tinta de Jazz” de la Small Jazz Band, que desde las 18:30 unirá la poesía con este estilo musical en el Teatro Comedia (Rivadavia 254). El ingreso será libre hasta agotar la capacidad de la sala. Por su parte, el Ensamble de Latin Jazz de La Colmena brindará un show a las 19:00 en el Escenario Miguel Iriarte.

El cine se hará presente a las 20:00 en la Biblioteca Popular del Bicentenario (Teniente Nivoli s/n, barrio Inaudi) con la proyección del cortometraje “La historia de la fuga en Buen Pastor”. Una vez finalizada la actividad se realizará una charla con quienes se acerquen al lugar.

En el mismo horario, habrá una presentación triple de libros, sobre los DT campeones del mundo. Los periodistas Ezequiel Fernández Moores, Andrés Burgos y Alejandro Wall llegarán con “Menotti, el primero”, “El partido” y “Revolución Scaloni”, respectivamente.

El cierre estará a cargo de la Murga La Tunga Tunga, un colectivo artístico, de elenco dinámico, fuertemente cargado con la impronta del carnaval cordobés. Animará la noche del sábado desde las 20:30 en el Escenario Miguel Iriarte.