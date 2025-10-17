Se presentó la edición 2025 de la Noche de los Museos

Se presentó la edición 2025 de la Noche de los MuseosSerá el viernes 7 de noviembre bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”.
Se realizó el lanzamiento oficial de la edición 2025 de la Noche de los Museos, que se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, entre las 20 y la 1 de la madrugada.
«El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, es el lema de esta nueva edición y nos invita a reflexionar el rol contemporáneo de los museos como conectores esenciales, innovadores y guardianes de la identidad cultural.
Además, durante la velada, el público disfrutó de una intervención escénica a cargo del grupo Langelones Producciones, una presentación musical de Kike, artista local, y la actuación del Ensamble Municipal de Córdoba.
Asimismo, contó con la participación de Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba; Daniel Delbono, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Cultura; Juan Pablo Duarte, subsecretario de Cultura de la UNC y demás autoridades municipales, provinciales y universitarias.
En ese marco, Campana destacó la magnitud y el trabajo conjunto que caracteriza a esta nueva edición: “En la ciudad de Córdoba van a participar cerca de 100 espacios municipales, provinciales, de la Universidad y galerías. Lo valioso de trabajar entre distintas instituciones es que vamos abriendo puertas para que se sigan sumando más. Es una noche muy especial, donde todos podemos disfrutar y conocer las bellezas de nuestra ciudad y de nuestra provincia”.
De esta forma, Córdoba se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos que ya es un clásico de la ciudad y que cada año invita a redescubrir su patrimonio artístico y cultural desde una mirada diferente.
