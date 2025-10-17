Se presentó la edición 2025 de la Noche de los Museos

Se realizó el lanzamiento oficial de la edición 2025 de la Noche de los Museos, que se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, entre las 20 y la 1 de la madrugada.

«El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, es el lema de esta nueva edición y nos invita a reflexionar el rol contemporáneo de los museos como conectores esenciales, innovadores y guardianes de la identidad cultural.

Además, durante la velada, el público disfrutó de una intervención escénica a cargo del grupo Langelones Producciones, una presentación musical de Kike, artista local, y la actuación del Ensamble Municipal de Córdoba.

Asimismo, contó con la participación de Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba; Daniel Delbono, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Cultura; Juan Pablo Duarte, subsecretario de Cultura de la UNC y demás autoridades municipales, provinciales y universitarias.

En ese marco, Campana destacó la magnitud y el trabajo conjunto que caracteriza a esta nueva edición: “En la ciudad de Córdoba van a participar cerca de 100 espacios municipales, provinciales, de la Universidad y galerías. Lo valioso de trabajar entre distintas instituciones es que vamos abriendo puertas para que se sigan sumando más. Es una noche muy especial, donde todos podemos disfrutar y conocer las bellezas de nuestra ciudad y de nuestra provincia”.

De esta forma, Córdoba se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos que ya es un clásico de la ciudad y que cada año invita a redescubrir su patrimonio artístico y cultural desde una mirada diferente.

Para más información sobre el evento ingresar aquí.