Bialet Massé abrió su Feria del Libro con una jornada llena de cultura

Bialet Massé abrió su Feria del Libro con una jornada llena de culturaEn su segunda edición, la feria reunió a escritores, estudiantes y editoriales en una jornada que celebró la lectura y la cultura popular, con la participación especial de la autora Graciela Bialet.
La Feria del Libro Bialet Massé 2025 abrió sus puertas este viernes con una primera jornada llena de actividades culturales y educativas. En su segunda edición, el evento volvió a posicionarse como un espacio de encuentro entre la literatura, la comunidad y la identidad local.
Durante el día se realizaron visitas de escritores a las escuelas, recorridos de alumnos por los stands de editoriales instalados en el CIC, además de presentaciones de libros y conferencias que despertaron gran interés entre los asistentes.
El público pudo disfrutar también de un momento especial junto a Graciela Bialet, madrina de la feria, quien compartió reflexiones sobre la palabra, la memoria y el valor de la lectura como herramienta de transformación social.
La feria continuará este sábado con una programación destacada que incluirá la presencia de María Teresa Andruetto, Rony Vargas y otros reconocidos autores, consolidando a Bialet Massé como un referente cultural en el Valle de Punilla.