Capilla del Monte cedió un inmueble para proyectos de personas con discapacidad

Capilla del Monte cedió un inmueble para proyectos de personas con discapacidadEl Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a otorgar el uso gratuito del lugar por 26 meses. La medida busca fortalecer los proyectos de inclusión y capacitación laboral de personas con discapacidad.
El Concejo Deliberante de Capilla del Monte aprobó la Ordenanza N° 3328/25, que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en comodato gratuito un inmueble a la Fundación Amarte por un período de veintiséis meses.
La medida tiene como propósito acompañar y fortalecer las actividades que la institución viene desarrollando en la localidad, centradas en la integración socio-laboral de jóvenes y adultos con discapacidad.
Desde el municipio destacaron que esta acción reafirma el compromiso del Estado local con la inclusión y el trabajo comunitario, brindando apoyo a espacios que promueven la participación y el desarrollo personal.