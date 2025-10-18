Capilla del Monte cedió un inmueble para proyectos de personas con discapacidad

El Concejo Deliberante de Capilla del Monte aprobó la Ordenanza N° 3328/25, que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en comodato gratuito un inmueble a la Fundación Amarte por un período de veintiséis meses.

La medida tiene como propósito acompañar y fortalecer las actividades que la institución viene desarrollando en la localidad, centradas en la integración socio-laboral de jóvenes y adultos con discapacidad.

Desde el municipio destacaron que esta acción reafirma el compromiso del Estado local con la inclusión y el trabajo comunitario, brindando apoyo a espacios que promueven la participación y el desarrollo personal.