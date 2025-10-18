Ciencia y naturaleza se unen en el Campamento Espacial en la Reserva Vaquerías

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la presentación oficial del Segundo Campamento Espacial de la República Argentina, una iniciativa educativa que busca fomentar la curiosidad científica, el aprendizaje colaborativo y la conexión con la naturaleza.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 10:00 horas, en el Hotel Vaquerías, dentro de la Reserva Natural Vaquerías, un entorno privilegiado del Valle de Punilla que combina belleza natural y tradición científica.

El acto contará con la presencia del ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Ferreyra, junto a autoridades locales, instituciones educativas y jóvenes participantes del programa.

En esta nueva edición, el campamento se amplía con la participación de estudiantes de todo el país y del vecino Chile, reforzando su carácter internacional y su compromiso con el intercambio científico y cultural.

El Campamento Espacial propone una experiencia inmersiva que une ciencia, naturaleza y futuro, promoviendo el aprendizaje en contextos reales y la inspiración hacia las ciencias aeroespaciales desde el corazón de Valle Hermoso.