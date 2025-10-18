Ciencia y naturaleza se unen en el Campamento Espacial en la Reserva Vaquerías

Ciencia y futuro desde Valle Hermoso
Ciencia y naturaleza se unen en el Campamento Espacial en la Reserva Vaqueríasl evento se realizará el viernes 24 de octubre a las 10:00 en el Hotel Vaquerías, con la presencia del ministro de Educación Horacio Ferreyra. Participarán jóvenes de todo el país y de Chile.
La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la presentación oficial del Segundo Campamento Espacial de la República Argentina, una iniciativa educativa que busca fomentar la curiosidad científica, el aprendizaje colaborativo y la conexión con la naturaleza.
El encuentro se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 10:00 horas, en el Hotel Vaquerías, dentro de la Reserva Natural Vaquerías, un entorno privilegiado del Valle de Punilla que combina belleza natural y tradición científica.
El acto contará con la presencia del ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Ferreyra, junto a autoridades locales, instituciones educativas y jóvenes participantes del programa.
En esta nueva edición, el campamento se amplía con la participación de estudiantes de todo el país y del vecino Chile, reforzando su carácter internacional y su compromiso con el intercambio científico y cultural.
El Campamento Espacial propone una experiencia inmersiva que une ciencia, naturaleza y futuro, promoviendo el aprendizaje en contextos reales y la inspiración hacia las ciencias aeroespaciales desde el corazón de Valle Hermoso.