Córdoba despide la Feria del Libro con un cierre poético-musical en la Intendencia

La 39° edición de la Feria del Libro Córdoba llega a su fin este domingo 19 de octubre, con una jornada cargada de actividades, charlas y espectáculos para toda la familia en la Supermanzana de la Intendencia.

Desde las 15:00 hasta las 21:00, las carpas de las editoriales permanecerán abiertas para que vecinos y visitantes puedan recorrer los stands, descubrir nuevas publicaciones y disfrutar de las últimas propuestas culturales de la ciudad.

Entre los destacados de la tarde estará el reconocido humorista gráfico Tute, quien presentará su última novela gráfica, “Ensayo para mi muerte”, a las 18:30 en la carpa Leonor Allende.

El gran cierre oficial de la feria será a las 20:00 en el escenario Miguel Iriarte, con una presentación poético-musical a cargo de la compañía artística Les Amorosos. En escena estarán Chacho Marzetti, Lola Dolores y Claudia Huergo, acompañados por Iñaki Ruibal, Mauricio Candussi, Negra Marta Rodríguez y Gabi Merlo en la parte musical.

La puesta combinará poesía y música en una atmósfera íntima y celebratoria, en consonancia con el lema de esta edición: <strong>“Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”</strong>, que invita a pensar la palabra como acto colectivo y transformador.

La entrada es libre y gratuita, y todas las actividades son abiertas al público. Con este cierre, Córdoba despide una nueva y exitosa edición de la feria que consolidó a la ciudad como un faro cultural del país.