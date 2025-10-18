Homenajearon al artista Raúl Ingaramo con una placa en Punta Hidalgo

Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Comisión de la Identidad Carlospacense rindieron homenaje al recordado escritor, músico y humorista Raúl Ingaramo, fallecido en 2007. En su memoria, se descubrió una placa conmemorativa en el ingreso al pub Punta Hidalgo, un espacio muy frecuentado por el artista en barrio Villa Domínguez.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, integrantes de la Comisión, familiares y amigos, quienes evocaron la figura de un creador que dejó una profunda huella en la cultura carlospacense.

El director de Educación del Municipio, Carlos Viotti, destacó el valor de rescatar la memoria de personalidades que forjaron la identidad local.

“Gracias a la Comisión de la Identidad Carlospacense, y especialmente a su integrante Pedro Jorge Solans, estamos logrando rescatar a personas que hicieron tanto por nuestra ciudad y la dieron a conocer en el mundo. Si uno busca en Google el nombre de Raúl Ingaramo, aparece Villa Carlos Paz, y eso es gracias a él”, expresó Viotti.

Además, recordó que la Comisión fue creada por el intendente Esteban Avilés en 2023 con el propósito de “dar vida y echar luz sobre quienes construyeron la historia y la vida de la ciudad”, al tiempo que resaltó que la identidad de Villa Carlos Paz “tiene sus raíces en las familias fundadoras, pero también su savia en la gente que llegó, se enamoró del lugar y se quedó”.

Por su parte, Mariano Avilés, ahijado de Ingaramo, habló con emoción sobre su vínculo personal con el homenajeado:

“Raúl fue muy amigo de mi mamá desde chicos, y con el tiempo pasó a ser nuestro ‘tío del alma’. Era un padrino muy presente. Siempre estuvo ligado al arte, a la música y al teatro. Fue un gran compositor; incluso me hizo una canción de cuna. Siempre lo tenemos presente”, recordó.

Un artista que marcó una época

Raúl Norberto Ingaramo nació el 17 de diciembre de 1950 en La Pelada (Santa Fe) y se radicó en Villa Carlos Paz en 1958, cuando su familia abrió la histórica panadería La Perla. Profesor de piano, músico y actor, integró el recordado grupo The Rangers, emblema de la escena local en los años sesenta.

Tras una etapa en la Dirección de Turismo y en grupos teatrales locales, su carrera dio un salto nacional en 1977 cuando se incorporó al elenco de “I Medici Concert”, con el que recorrió el país. Luego se radicó en Buenos Aires, donde participó en películas junto a Porcel, Olmedo, Moria Casán y Susana Traverso, entre otras figuras.

De regreso en su ciudad natal en 1994, Ingaramo consolidó su faceta como escritor y guionista, creando obras como “Noche Fascinante”, que se mantuvo en cartel por más de una década en el Teatro Bar.

Falleció en 2007, pero su legado artístico continúa vivo en la memoria colectiva de Villa Carlos Paz, ciudad a la que amó profundamente y que ahora lo recuerda con una placa en el lugar donde tantas veces compartió su arte y su humor.

