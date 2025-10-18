La Defensoría del Pueblo brindó una charla sobre “Prevención de las violencias y gestión de los conflictos sociales”

Este sábado por la mañana, el Centro de Mediación Comunitaria, que se encuentra dentro de la Defensoría del Pueblo, de manera conjunta con la Asociación de Mediadores de Córdoba, llevó a cabo una charla sobre “Prevención de las violencias y gestión de los conflictos sociales”.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal y contó con la participación del Defensor del Pueblo Adjunto Jorge Álvarez, la mediadora de la Defensoría del Pueblo Sandra Zobele, el Doctor Alejandro Nato, perteneciente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, la mediadora María Fernanda Fruh y autoridades de la Asociación de Mediadores de Córdoba.

En la disertación estuvieron presentes mediadores, vecinos y representantes de las instituciones intermedias locales.

“Para nosotros es muy importante poder organizar este tipo de actividades, ya que es otra manera de brindarle otra herramienta más a nuestros vecinos”, expresó el Defensor del Pueblo Adjunto Jorge Álvarez.