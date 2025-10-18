Este viernes por la tarde el Secretario General de los Empleados de Comercio Carlos Orso recibió al Diputado Nacional Héctor Baldassi en el predio ubicado camino a Las Jarillas.

Durante el encuentro recorrieron las obras realizadas en ese espacio y dialogaron acerca de sus trayectorias tanto en el ámbito deportivo como político

“Es muy lindo poder recibir a Baldassi en este lugar tan emblemático para nosotros, es una personalidad muy querida dentro del ámbito del deporte, donde yo también me supe desempeñar durante muchos años de mi vida”, expresó Orso