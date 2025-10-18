Reflexionaron en Carlos Paz sobre la prevención de violencias y la mediación social

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz llevó a cabo este sábado por la mañana una charla titulada “Prevención de las violencias y gestión de los conflictos sociales”, destinada a fortalecer las herramientas de diálogo y mediación comunitaria.

Participaron el Defensor del Pueblo Adjunto, Jorge Álvarez, la licenciada Sandra Zobele del Centro de Mediación de la institución, el doctor Alejandro Nato y la mediadora María Fernanda Fruh, junto a representantes de la Asociación de Mediadores de Córdoba.

Durante el encuentro, se abordaron experiencias y metodologías para promover la resolución pacífica de conflictos, la prevención de situaciones de violencia y la construcción de espacios de convivencia basados en el respeto y la escucha activa.

Desde la Defensoría destacaron la importancia de generar estos ámbitos de capacitación e intercambio para fortalecer el trabajo comunitario y la cohesión social en Villa Carlos Paz.