Comenzó en Colinas el curso “Cocina con propósito”, avalado por la UNC

En barrio Colinas dio inicio el taller “Cocina con propósito”, una iniciativa gratuita organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto a GastroB, que cuenta con certificación universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La propuesta busca promover la formación en alimentación saludable, el desarrollo de proyectos con sentido social y sostenible, y la capacitación en emprendedurismo gastronómico, brindando herramientas tanto para el bienestar personal como para la proyección laboral.

Durante el curso, los participantes aprenderán técnicas de cocina, principios de nutrición y estrategias para desarrollar emprendimientos gastronómicos responsables.

El programa forma parte de las políticas municipales orientadas a la capacitación y el desarrollo integral de los carlospacenses, consolidando el vínculo entre la educación, la salud y la economía local.