De qué murió Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino que estaba en Alemania

La trágica muerte del científico argentino Alejandro Matías Fracaroli en Alemania conmocionó al país. Tras días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida este domingo en un arroyo dentro de una zona boscosa en la ciudad de Karlsruhe, y la policía alemana ya maneja una hipótesis principal sobre la causa de su fallecimiento.

Según supo Noticias Argentinas, la investigación de las autoridades locales sostiene que se trató de un desafortunado accidente. La principal teoría es que el investigador del Conicet, de 44 años, habría caído al arroyo por causas que aún se desconocen y se habría ahogado.

El cuerpo del químico cordobés fue descubierto alrededor de las 12:15 (hora local) en el área de Karlsruhe-Rintheim.

Fracaroli había sido visto por última vez el martes, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde realizaba una pasantía. Su desaparición generó una enorme preocupación tanto en Argentina como en Alemania, que culminó con el peor de los desenlaces.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli era un científico de destacada trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania, que estaba previsto hasta fin de año, era una pieza clave para su carrera. Se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.