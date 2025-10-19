Domingo ventoso y templado en Carlos Paz; la máxima será de 24°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para Villa Carlos Paz y la región, donde se anticipan ráfagas que podrían alcanzar velocidades importantes durante el día.

Esta mañana, la temperatura es de 19,4°C, con cielo algo nublado, humedad del 39% y viento del norte a 10 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 973,4 hPa y la visibilidad es buena, alcanzando los 10 km.

A lo largo de este domingo 19 de octubre, el tiempo se mantendrá templado, con una mínima de 10°C y una máxima de 24°C. Se prevé que el cielo continúe con intervalos nubosos, aunque sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días se presentarán con temperaturas en ascenso, alcanzando picos de hasta 33°C el jueves, antes de un nuevo descenso hacia el fin de semana: