Familiares y amigos despiden al joven que falleció en un accidente

Villa Carlos Paz. Familiares y amigos de Diego Pérez, el joven que falleció ayer tras un choque en la Av. San Martín de Villa Carlos Paz, velan hoy sus restos en la sala B de la empresa funeraria Julio Centeno (Av. San Martín 1096). Luego, a las 11 hs, su cuerpo será inhumado en el cementerio de Villa Carlos Paz.

Pérez tenía 25 años y residía en Barrio Colinas de la ciudad. Su vehículo, un Volkswagen Gol gris, fue impactado de costado por otro automóvil cuando intentaba girar hacia la avenida Vélez Sarsfield. Pese a recibir atención inmediata y ser trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, falleció poco después de su ingreso.

Su historia había conmovido a la ciudad en septiembre de 2023, cuando protagonizó un violento accidente en moto en la calle Esparta, del barrio Sol y Lago a pocas cuadras del accidente de hoy. En aquel momento, chocó contra un contenedor y sufrió traumatismos de cráneo y tórax, siendo derivado al Hospital Privado de Córdoba con pronóstico reservado.

Contra todo pronóstico, logró recuperarse tras varios días en terapia intensiva. Su familia y amigos consideraron aquel hecho como un verdadero milagro, luego de haber recibido el alta médica y poder volver a su casa.

Dos años después, la historia vuelve a estremecer a Carlos Paz: el mismo joven que había sobrevivido a un grave siniestro vial, perdió la vida en el choque ocurrido este sábado, en uno de los cruces más transitados de la ciudad.