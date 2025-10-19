Javier Milei encara el tramo final de la campaña: el acto de cierre será en Rosario

El presidente Javier Milei protagonizará una intensa agenda en los días previos a las elecciones legislativas del próximo domingo, con viajes al interior del país y actos que aspiran a reforzar la performance de La Libertad Avanza. El cierre de la campaña será el jueves en Rosario, donde buscará apuntalar a su espacio en Santa Fe, una provincia clave en la que vaticinan un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

Antes del inicio de la veda electoral, Milei encabezará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso nacional. A través de las redes sociales, desde el partido anticiparon la actividad con un breve mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!! La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Dos días antes, el Presidente desembarcará en una última visita al interior del país, previo al cierre en Rosario, en la ciudad de Córdoba. Allí se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo 'Lule' Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el campamento libertario sostienen que se trata de una provincia adversa en el poroteo previo. La presentación del exgobernador Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complejizan la performance deseada, por lo que consideran que la presencia del mandatario podría imprimir un plus en la previa a la elección.

Durante la última semana de la campaña, se espera que Milei participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien aún la actividad se encuentra sujeta a cambios, importantes fuentes del espacio revelaron a la agencia Noticias Argentinas que la intención es organizar un acto el martes en la Provincia.

En medio de sus recorridas por el interior, Javier Milei estuvo el sábado en Santiago del Estero y Tucumán.

El evento que tendrá al líder de LLA como atracción principal y a cargo del cierre, podría celebrarse -de no mediar imprevistos- en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, con fuerte predominio peronista que se impuso en los comicios bonaerenses por sobre los libertarios con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

Milei reconoció que el país atraviesa “un momento duro”. Sin embargo, destacó que su gestión “bajó la inflación, sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza y a seis millones de la indigencia”, además de “terminar con los piquetes” y alcanzar “los índices de criminalidad más bajos de la historia”.