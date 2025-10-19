Los técnicos volvieron al San Roque: así controlan la calidad del agua

La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) llevó adelante una nueva jornada de monitoreo de la calidad del agua en el Dique San Roque, una de las fuentes de abastecimiento más importantes de la provincia de Córdoba.

El trabajo, coordinado por el Área de Preservación de los Recursos Hídricos, incluyó la recolección de muestras para análisis fisicoquímicos y biológicos, además del registro de parámetros in situ para obtener una visión integral del estado del embalse.

Estas mediciones periódicas permiten conocer el comportamiento de los ecosistemas acuáticos y constituyen una herramienta clave para la gestión sustentable e integrada de los recursos hídricos de la provincia.

Desde la APRHI destacaron que el monitoreo continuo es fundamental para garantizar la calidad del agua, anticipar posibles alteraciones ambientales y fortalecer las políticas públicas de preservación de las cuencas.