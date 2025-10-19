¿Por qué se celebra hoy el Día de la Madre en Argentina?

País. El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre de cada año. En 2025, la fecha elegida es hoy 19 de octubre, una jornada destinada a homenajear a todas las mamás del país.

Este festejo tiene una particularidad: mientras que en muchos países la celebración es en mayo, en Argentina se decidió mantenerlo en octubre, y esa tradición se conserva hasta hoy.

El origen del Día de la Madre en Argentina se remonta a la Iglesia Católica, que en el pasado recordaba en octubre la festividad de la maternidad de la Virgen María. Con el tiempo, la fecha se consolidó en el calendario local y, aunque en otros lugares se cambió, en nuestro país se mantuvo como una costumbre cultural.