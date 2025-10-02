Anticipan días de calor en las sierras: cuánto marcará el termómetro

Los primeros días del mes de octubre llegarán acompañados de un pico de calor en las sierras de Córdoba. Durante el fin de semana, se anuncian temperaturas veraniegas en Villa Carlos Paz y el resto del Valle de Punilla.

Para este jueves 2, se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima de 28 grados.

Sin embargo, los registros irán en ascenso y para el viernes, se adelanta una temperatura máxima de 30 grados.

El día más caluroso se espera para el sábado, donde se anuncia una máxima de hasta 36 grados que podría rondar los 40 grados en el norte provincial. El cambio de tiempo llegaría hacia la tarde, con lluvias en las zonas serranas.

Para el domingo 5, se anticipa el desarrollo de tormentas fuertes en el sur y oeste provincial y la llegada de viento sur.