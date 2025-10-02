Capilla del Monte capacitó a vecinos en el uso de Ojos en Alerta

La Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante una nueva capacitación del programa Ojos en Alerta, destinada en esta ocasión a los vecinos de los barrios Balumba y San Martín.

El objetivo de la iniciativa es que los ciudadanos aprendan a utilizar esta herramienta de comunicación directa con el área de seguridad local, que permite alertar sobre hechos sospechosos o emergencias en tiempo real.

Capacitaciones similares ya se desarrollaron en los barrios Las Gemelas, Valenti y La Toma, donde también se convocó a los vecinos para informar sobre el funcionamiento del sistema y su impacto en la prevención del delito.

El municipio destacó que Ojos en Alerta es una herramienta fundamental en el esquema de seguridad ciudadana, porque fortalece la participación comunitaria y mejora la articulación entre vecinos y autoridades.