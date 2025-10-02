Capilla del Monte capacitó a vecinos en el uso de Ojos en Alerta

Seguridad en Capilla del Monte
Capilla del Monte capacitó a vecinos en el uso de Ojos en AlertaVecinos de Balumba y San Martín participaron de un encuentro para conocer cómo funciona esta herramienta preventiva de seguridad impulsada por el municipio
La Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante una nueva capacitación del programa Ojos en Alerta, destinada en esta ocasión a los vecinos de los barrios Balumba y San Martín.
El objetivo de la iniciativa es que los ciudadanos aprendan a utilizar esta herramienta de comunicación directa con el área de seguridad local, que permite alertar sobre hechos sospechosos o emergencias en tiempo real.
Capacitaciones similares ya se desarrollaron en los barrios Las Gemelas, Valenti y La Toma, donde también se convocó a los vecinos para informar sobre el funcionamiento del sistema y su impacto en la prevención del delito.
El municipio destacó que Ojos en Alerta es una herramienta fundamental en el esquema de seguridad ciudadana, porque fortalece la participación comunitaria y mejora la articulación entre vecinos y autoridades.