RESOLUCIÓN Nº018/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 25 de septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº039/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Cisterna en calle Río Carcarañá. - JPCP

Pto. Nº040/2025-26: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum entre El Municipio de Villa Carlos Paz y las empresas denominadas Padrinos, que como Anexos forman parte de la presente. – DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº041/2025-26: P.O. MODIFICAR el artículo 1º a la Ordenanza N.º 3.624. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN

Pto. Nº025/2025-26: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Cuerpo de Bastoneras del IESS en su 60º aniversario. - APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

APROBAR SIN MODIFICACIONES

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 007/2025-26

Guía de Ingresos al 24/09/2025

-01 Presidencia remite nota de Centro Enlaces S.R.L.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 25 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº017/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 29 de septiembre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 29 de septiembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 24 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº015/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 18 de Septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº031/2025-26: P.C. COMUNICAR a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la Autoridad Regulatoria Nuclear. - JPCP

Pto. Nº033/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe y remita al Concejo de Representantes.- JPCP

Pto. Nº034/2025-26: P.R. SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal requiera información a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). - JPCP

Pto. Nº035/2025-26: P.O. INCORPORAR el Artículo 25° bis a la Ordenanza N° 6050.- DEM

Pto. Nº036/2025-26: P.O. SUSPENDER la vigencia de importes mínimos de la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de la Ordenanza Tarifaria Vigente. DEM

Pto. Nº037/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa CARLOS PAZ HOTELES S.A.S., que en anexo se adjunta al presente. – DEM

Pto. Nº038/2025-26: P.O. ESTABLECER con carácter general y extraordinario, un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 006/2025-2026

Guía de Ingresos al 16/09/2025

-01 Vecinos de Calles Jenner y Gran Bretaña presentan nota.-

-02 Presidencia remite nota de ENARGAS.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 18 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº013/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 04 de Septiembre de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº023/2025-26: P.R. SOLICITAR Informe al DEM sobre calle Madrid. - JPCP

Pto. Nº024/2025-26: P.O. INSTAR al DEM a que, arbitre los medios necesarios para permitir el pago del servicio municipal de agua potable y saneamiento mediante débito automático con todas las tarjetas de crédito y débito de cualquier entidad bancaria. JPCP

Pto. Nº025/2025-26: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Cuerpo de Bastoneras del IESS en su 60º aniversario. - CPU

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 004/2025-2026

Guía de Ingresos al 02/09/2025

-01 Vecinos de Villa del Río presentan nota. -

-02 El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Punilla Sur, presentan nota. -

-03 El Presidente del Tribunal de Cuentas, Lic. Daniel Gómez Gesteira, envía el Proyecto de Presupuesto 2026.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 04 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº012/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 28 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº017/2025-26: DEM P.O. DESIGNAR con el nombre de Plaza Villa del Río y Anexo 1. DEM

Pto. Nº018/2025-26: DEM P.O. APROBAR la Resolución N.º 117-OF-2025 del Organismo Fiscal y Anexos I al V.- DEM

Pto. Nº019/2025-26: DEM P.O. FACULTAR al DEM en los términos de la Ley Nacional 24.320, a instruir un procedimiento administrativo.- DEM

Pto. Nº020/2025-26: APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.), concesionaria del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de esta Ciudad, relativa a la variación de costos del servicio, conforme Anexo I que forma parte integrante de la presente.- DEM

Pto. Nº021/2025-26: CPI P.R. CONVOCAR a la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, al recinto de sesiones del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz.

Pto. Nº022/2025-26: JPCP P.O. DISPÓNESE la incorporación de medios de pago electrónicos en el sistema de Transporte Público de pasajeros.- JPCP

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 003/2025-2026

Guía de Ingresos al 26/08/2025

-01 La señora Teresa Cedrola de Concientizar para Prevenir presenta nota. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 28 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº011/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº014/2025-26: P.R. SOLICITAR Informe al Tribunal de Cuentas. JPCP

Pto. Nº015/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre el Plan 400 Viviendas. JPCP

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº010/2025-26: P.O. Aprobar el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa FLECHA TURISMO ESTUDIANTIL S.A., que en anexo se adjunta al presente. –

APROBAR SIN MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 21 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº009/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 14 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº007/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM remita copias. - JPCP

Pto. Nº008/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Fondo Permanente de Financiamiento de la Provincia de Córdoba. - JPCP

Pto. Nº009/2025-26: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Convenio celebrado. JPCP

Pto. Nº010/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa FLECHA TURISMO ESTUDIANTIL S.A., que en anexo se adjunta al presente. – DEM

Pto. Nº011/2025-26: P.O. MODIFICAR la Ordenanza N.º 7.100.- DEM APROBADO POR MAYORIA /7 VOTOS)

Pto. Nº012/2025-26: P.O. MODIFICAR el artículo 237 de la Ordenanza 1.408.- DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº013/2025-26: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Sr. Mauro del Riego, que en anexo se adjunta al presente. – DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTA DE CORRESPONDENCIA N.º 002/2025-2026

Guía de Ingresos al 12/08/2025

-01 Presidencia remite nota. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 14 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº005/2025-26

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 07 de Agosto de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

• Sorteo de los miembros del Concejo para la composición de las Salas Acusadora y de Juzgamiento a los fines de la tramitación del Juicio Político, conforme a lo establecido en el Art. Nº 185 de la C.O.M.-

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº242/2024-25: P.O. REFORMA Carta Orgánica Municipal.- CPI

Pto. Nº001/2025-26: P.D. Representación de Concejales 2025-26.- CPU

Pto. Nº002/2025-26: P.DE. Reconocimiento a la obra El Científico Hechicero. - JPCP

Pto. Nº003/2025-26: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal 384-DE-2025.- CPU

Pto. Nº004/2025-25: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal 385-DE-2025.- CPU

Pto. Nº005/2025-26: P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo el Encuentro Regional de Capacitación. –

Pto. Nº006/2025-26: P.O. SUSPENDER por el término de sesenta días (60) contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº236/2024-25: P.O. MODIFICAR Artículos varios de Ordenanza 4.021.-

APROBAR CON MODIFICACIONES. -

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº054-2024-25 S.O. 05.06.25

Acta Nº055-2024-25 S.O. 12.06.25

Acta Nº056-2024-25 S.O. 19.06.25

Acta Nº057-2024-25 S.O. 26.06.25

Acta Nº058-2024-25 S.E. 24.07.25

Acta Nº001-2025-26 S.P. 31.07.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 001/2025-2026

Guía de Ingresos al 06/07/2025

-01 Presenta nota el Sr. Daniel Velázquez.-

-02 Presentan nota Sras. Torres y Boschian - Danza Nuevo Mundo. -

-03 Presidencia presenta nota del Juzgado Nº 2, Juez Municipal de Faltas

Zoppetti Juan Carlos.-

-04 Presenta Nota la Junta Electoral Municipal Permanente de Villa Carlos Paz.-

-05 El Sr. Intendente envía el Decreto 384/25.-

-06 El Sr. Intendente envía el Decreto 385/25.-

-07 Presidencia presenta nota del Juzgado Nº 1, Juez Municipal de Faltas Orce María Laura. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

Villa Carlos Paz, 7 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº098/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Extraordinaria realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento del siguiente Proyecto; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que la misma se realiza bajo las atribuciones concedidas en el art. Nº 118 de la C.O.M.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN EXTRAORDINARIA, según lo establecido en los artículos 10 y 19 del Reglamento Interno (Dto. Nº007/2016) y el artículo 118 de la C.O.M., para el día 24 de julio de 2025 a las 12.00hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº243/2024-25: P.O. Fijar las categorías para la aplicación de la Tasa de Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales. DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 23 de julio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº097/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº240/2024-25: JPCP P.R. Solicitar Informe al Departamento Ejecutivo Municipal.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº233/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.071.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº053-2024-25 A.P. 03.06.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº029/2024-25

Guia de ingreso al 24/06/2025

-1 Presenta nota el Sr. Santiago Juliá.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº096/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº237-2024-25: P.DE. Reconocimiento a la obra literaria “Maldito Juramento”.- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

Pto. Nº238/2024-25: P.DE. Reconocimiento al Fondo Editorial Municipal 2022.- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

Pto. Nº239/2024-25: P.DE. Reconocimiento a la Comisión Organizadora del Congreso de su 30° edición a nivel nacional y 21° a nivel internacional de entidades vecinales en Villa Carlos Paz .- CPU APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS C. QUARANTA AUSENTE)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº225/2024-25: P.O. Cuenta General del Ejercicio 2024. APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

APROBAR EN 2º LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº028/2024-25

Guia de ingreso al 17/06/2025

-01 Presidencia remite nota de vecinos de B. Jose Muñoz y Sarmiento.-

-02 Presenta nota la FUNDACION CONCIENTIZAR PARA PREVENIR.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº095/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de junio de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº233/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.071.- CPI

Pto. Nº234/2024-25: P.O. ASIGNAR Subsidio mensual al Instituto de Enseñanza Especializada de Villa Carlos Paz Mariette Lydis y Centro de dia Vida Feliz- JPCP

Pto. Nº235/2024-25: P.O. RATIFICAR la ADENDA al Convenio oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS e HIDROCARBURIFEROS (SUPeh), que como Anexo forma parte de la presente.- DEM

Pto. Nº236/2024-25: P.O. MODIFICAR Artículos varios de Ordenanza 4.021.- DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº094/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 05 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº232/2024-25: P.DE. DECLARAR Interés legislativo al evento “Cocinas de Identidad” – UTUCO.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº230/2024-25: P.O. Fijar el 20-05-2025 como la fecha de recuperación del Servicio de Recolección y Tratamiento de Liquidos Cloacales por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº050-2024-25 S.O. 22.05.25

Acta Nº051-2024-25 S.O. 29.05.25

Acta Nº052-2024-25 S.O. 29.05.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº027/2024-25

Guia de ingreso al 03/06/2025

-01 Presentan nota Instituciones de Villa Carlos Paz.-

-02 Presenta nota el colegio de arquitectos de Córdoba Regional 6.-

-03 Presenta nota Adolfo Mena presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa Integral Regional Limitada.-

-04 CPUA presenta Dictamen 02-2025.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 05 de junio de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº093/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 03 de junio de 2025 a las 15 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº225/2024-25: Cuenta General del Ejercicio 2024.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 03 de junio del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

• Página web: www.concejovcp.gov.ar;

• Correo electrónico: [email protected];

• Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 29 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº091/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 29 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº229/2024-25: P.R. ENCOMENDAR al DEM el relevamiento de veredas.-JPCP

Pto. Nº230/2024-25 P.O. FIJAR el 20-05-2025 como la fecha de recuperación del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente. HOLCIM ARGENTINA S.A..-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº225/2024-25: Cuenta General del Ejercicio 2024.-

. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº026/2024-25

Guia de ingreso al 27/05/2025

-01 Presenta Dictamen 01/2025 del Parlamento Juvenil, el Presidente Carlos Martinez.-

-02 Oficialía presenta informe de la Coordinación de Gabinete y Promoción Humana.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de mayo de 2025

RESOLUCIÓN Nº090/2024-25 (FE DE ERRATA)

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 29 de mayo de 2025 a las 10:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº231/2024-25: P.D. DESIGNAR Representantes de la Comisión de Preadjudicación como establece el anexo de la Ordenanza 7.201.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 28 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº090/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 29 de mayo de 2025 a las 10:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº231/2024-25: DESIGNAR a la Concejal Arquitecta Marcela Bosch para conformar la Comisión de Pre-Adjudicación establecida en el anexo de la Ordenanza 7.201, en representación de la mayoría.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 28 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº089/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº225/2024-25: T.C. Cuenta General del Ejercicio 2024.-

Pto. Nº226/2024-25: P.O. CRÉASE la figura del “DEFENSOR DE TURNO”.- CPI

Pto. Nº227/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo el primer Encuentro Anual de Asociaciones Argentino-Españolas denominado Españolazo.- CPU

Pto. Nº228/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO S.A.).- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente. HOLCIM ARGENTINA S.A..-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº218/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio con el COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA, conforme Anexo.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº219/2024-25: RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto con LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO (FAUD) y Anexo.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº222/2024-25: APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, conforme Anexo.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº047-2024-25 S.O. 24.04.25

Acta Nº048-2024-25 S.O. 08.05.25

Acta Nº049-2024-25 S.O. 15.05.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº025/2024-25

Guia de ingreso al 20/05/2025

-01 El Sr. Mariano Rodríguez Torre presenta nota.-

-02 Presidencia remite nota del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº087/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 15 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº214/2024-25: P.DE. ADHERIR a los actos y actividades del 17 de mayo, “Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad, y Expresión de Género”.- CPU

Pto. Nº215/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la obra “Nos sentimos escuela”.- CPU

Pto. Nº216/2024-25: P.O. REDUCIR la Tasa de Industria y Comercio .- JPCP

Pto. Nº217/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto y Anexo parte de la presente, HOLCIM ARGENTINA S.A..- DEM

Pto. Nº218/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio con el COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA, conforme Anexo.- DEM

Pto. Nº219/2024-25: P.O. RATIFICAR el Convenio oportunamente suscripto con LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO (FAUD) y Anexo .- DEM

Pto. Nº220/2024-25: P.O. CREAR el “PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO VIAL” .- DEM

Pto. Nº221/2024-25: P.O. MODIFICAR el Artículo 2° de la Ordenanza Nº 2.997.- DEM

Pto. Nº222/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, conforme Anexo.- DEM

Pto. Nº223/2024-25: P.O. Modificar la Ordenanza Nº 5.031.- CPU

Pto. Nº224/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la Asociación Civil Organizadora de Rally (ACCOR) a fines de la realización del “Rally Villa Carlos Paz 2025”.- DEM

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº024/2024-25

Guia de ingreso al 13/05/2025

-01 CPUA remite nota del Colegio de Arquitectos de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 15 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº085/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 08 de mayo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº208/2024-25: P.O. MODIFICAR Ordenanza Nº 5.922.- JPCP

Pto. Nº209/2024-25: P.O. ESTABLECER la realización de actividades en el marco del 17 de mayo.- CPU

Pto. Nº210/2024-25: P.R. SOLICITAR a Asesoria Letrada.- CPU

Pto. Nº211/2024-25: P.O. ACEPTAR la localización del hospital provincial.-CPU

Pto. Nº212/2024-25: P.O. DONAR al Gobierno de la Provincia de Córdoba, una fracción de aproximadamente 31000 m2 de acuerdo al croquis que forma parte de la presente.- DEM

Pto. Nº213/2024-25: P.O. MODIFICAR Ord. 7.207.- DEM



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº023/2024-25

Guia de ingreso al 06/05/2025

-01 CPUA presenta el DICTAMEN Nº1.-

-02 Presentan nota el Sr. Ernesto Moyano y la Sra. Adriana Sarach.-

-03 Presidencia remite nota del Coordinador de Centros Vecinales y

Participación Ciudadana, el Dr. Marcelo Solís.-

04 Presenta nota la Sra. Maria Teresa Cedrola representante de Concientizar para Prevenir.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 08 de mayo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº082/2024-25



La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 24 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº201/2024-25: P.DE. DECLARAR el Reconocimiento al Papa Francisco, primer Pontífice de origen argentino y latinoamericano.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº202/2024-25: P.R. COMUNICAR a la Junta Electoral Municipal Permanente.- CPI APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº203/2024-25: P.O. DISPONER la absorción por parte del Municipio el personal dependiente de la Cooperativa Integral (Coopi).- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº204/2024-25: P.O. APROBAR el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), correspondiente al año 2025, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)



Pto. Nº205/2024-25: P.O. DISPONER una recomposición 12 % en el valor nominal de los importes que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”, a partir del 1° de Abril de 2025.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº206/2024-25: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum entre El Municipio de Villa Carlos Paz y la empresa denominada Padrino, que como Anexo forma parte de la presente.- DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº207/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.).- DEM APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de Junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS - CPU)

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº187/2024-25: P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS - CPU)

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-



DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº044-2024-25 S.O. 03.04.25

Acta Nº045-2024-25 S.O. 10.04.25

Acta Nº046-2024-25 S.O. 16.04.25

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 24 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº081/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 16 de abril de 2025 a las 12hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº200/2024-25: P.O. APROBAR la Resolución Nº 033/OF/2025 del Organismo Fiscal, conjuntamente con sus Anexos I a V que forman parte integrante de dicha norma, cuya vigencia operará a partir del 01 de Mayo de 2025. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN



Pto. Nº199/2024-25: P.O. FACULTAR al DEM a suscribir e implementar los Convenios Marco y Convenio Específico con la Universidad Provincial de Córdoba. APROBAR Anexo I y II.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

RESOLUCIÓN Nº080/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 10 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº197/2024-25: CPI P.R. CONVOCAR al Secretario General y de Vinculación Institucional al recinto de sesiones.-

Pto. Nº198/2024-25: JPCP P.O. ESTABLECER los requisitos para la habilitación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataforma STPP.- JPCP

Pto. Nº199/2024-25: DEM P.O. FACULTAR al DEM a suscribir e implementar los Convenios Marco y Convenio Específico con la Universidad Provincial de Córdoba. APROBAR Anexo I y II.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº184/2024-25: P.DE. DECLARAR el reconocimiento al Club De Leones Lago San Roque en su 25° Aniversario.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº194/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la realización del Campeonato Sudamericano de Raceboard 2025.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº039-2024-25 S.O. 13.03.25

Acta Nº040-2024-25 B.C. 13.03.25

Acta Nº041-2024-25 S.O.C. 20.03.25

Acta Nº042-2024-25 A.P. 25.03.25

Acta Nº043-2024-25 S.O. 27.03.25

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 10 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº079/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 03 de abril de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº193/2024-25: CPU P.D. PD. INFORME relativo a la residencia del Concejal Daniel Ribetti.-

Pto. Nº194/2024-25: JPCP P.DE. DECLARAR de Interés legislativo la realización del Campeonato Sudamericano de Raceboard 2025.-

Pto. Nº195/2024-25: DEM P.O. ABSORBER el 49,94% del Boleto Ordinario del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) .-

Pto. Nº196/2024-25: ADHERIR en todos sus términos a la Resolución N° 02/2024 de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas, en el marco del Acuerdo Federal 2024, que en Anexo se adjunta, formando parte del presente.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº166/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA “AMPLIACIÓN ESTADIO ARENA VCP, PROYECTO, EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto referencial, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº035-2024-25 S.O.27.02.25

Acta Nº036-2024-25 A.P. 05.03.25

Acta Nº037-2024-25 S.O.C. 06.03.25

Acta Nº038-2024-25 S.E. 06.03.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 021/2024-2025

Guía de Ingresos al 01/04/2025

-01 Presenta informe de la Dirección de Recursos Fiscales. -

-02 El Dr. Ferrari presenta Informe de la Junta Electoral. -

-03 El Dr. Carriquiri presenta Informe de la Junta Electoral. -

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 03 de abril de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº075/2024-25



La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ



R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 27 de marzo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº188/2024-25: P.R. CONVOCAR a la Coordiandora de Seguridad Urbana al recinto.- CPI

Pto. Nº189/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM la incorporación de actividades en el Refugio Cura Brochero.- JPCP

Pto. Nº190/2024-25: P.O. MODIFICAR readecuaciones de tributos y o tarifas municipales.- JPCP

Pto. Nº191/2024-25: P.DE. DECLARAR de interés legislativo el Primer Congreso de Educación Ambiental.- CPU

Pto. Nº192/2024-25: P.D. DESIGNAR representantes de la Comisión Plenaria CPUA .- CPU

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 020/2024-2025

Guía de Ingresos al 26/03/2025

-01 CPUA presenta nota Nº 1.-

-02 CPUA presenta nota Nº 2.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 27 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº073/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 25 de marzo de 2025 a las 18:30 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.

Pto. Nº187/2024-25: P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente. -

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 25 de marzo del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 19 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº069/2024-25



La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 13 de marzo de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº181/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM el relevamiento del arbolado público en calles Castelli y Misiones.- JPCP

Pto. Nº182/2024-25: P.O. CRÉASE el Plan Municipal de Mantenimiento y Reparación de calles.- CPI

Pto. Nº183/2024-25 : P.O. CREAR Campaña de difusión.- JPCP

Pto. Nº184/2024-25: P.DE. DECLARAR el reconocimiento al Club De Leones Lago San Roque en su 25° Aniversario.- CPU

Pto. Nº185/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el Concejal Ribetti.- CPU

Pto. Nº186/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1° de Junio de 2025, el esquema tarifario del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.- DEM

Pto. Nº187/2024-25:P.O. INCREMENTAR el Presupuesto General de Gastos Vigente.- DEM



DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº163/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 7163.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 019/2024-2025

Guía de Ingresos al 13/03/2025

-01 Presidencia remite informe del DEM.-

-02 Presenta nota el Sr. Juan Carlos Paesani.-

-03 Presenta nota del Sr. Hugo Macat.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



Villa Carlos Paz, 13 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº068/2024-25

VISTO: La nota presentada por el Sr. Hugo Eduardo Macat para ocupar la Banca del Ciudadano; y

CONSIDERANDO:

Que la petición formulada cumple con las normas que legislan al respecto, Art. Nº 204 de la C.O.M. y Ordenanza Municipal Nº 4.535.-

Que el Sr. Hugo Eduardo Macat, D.N.I 12.839.298, domiciliado en Las Heras 270, de esta ciudad, es la persona designada como portavoz para ocupar la Banca del Ciudadano.-

Que el orador deberá respetar los términos establecidos en el art. 3º de la Ordenanza Nº 4.535 en relación a su exposición. -

Que atento a lo establecido en las normas antes mencionadas, se procederá a emitir el acto administrativo sobre el particular. -

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- FIJAR el día 13 de marzo del corriente año, para que el Sr. Hugo Eduardo Macat, D.N.I 12.839.298, haga uso de la BANCA DEL CIUDADANO al término de la sesión ordinaria del día de la fecha.-

ARTÍCULO 2º.- El expositor hará uso de la palabra, en la fecha determinada en el artículo 1º de la presente y sólo en referencia al proyecto presentado. -

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 05 de marzo de 2.025.-

RESOLUCIÓN Nº067/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 06 de marzo de 2025 a las 12:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº180/2024-25: P.O. DECLARAR la Emergencia en la Prestación del Servicio de Saneamiento y Desagües de la Ciudad de Villa Carlos Paz.- APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 05 de marzo de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº065/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 05 de marzo de 2025 a las 15:00 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº163-2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 7163.-

Pto. Nº166/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA “AMPLIACIÓN ESTADIO ARENA VCP, PROYECTO, EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto referencial, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. Del 05 de marzo del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 28 de febrero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº062/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 27 de febrero de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº173/2024-25: P.DE. REPUDIAR la actitud del concejal Daniel Ribetti por no cumplir con su obligación institucional.- CPU

Pto. Nº175/2024-25: P.R. INSTAR al DEM ejecutar obra en Pasaje Australia.- CPD

Pto. Nº176/2024-25: P.O. AUTORIZAR a los Permisionarios de Licencias Temporarias de Taxís, prestar servicio hasta el día 4 de marzo de 2025, Ordenanza 4.740.- CPU

Pto. Nº177/2024-25: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Profesor Marcelo Leonardo Filippo, quien ha liderado la iniciativa solidaria “100 bicis para estudiar”.- CPU

Pto. Nº178/2024-25: P.R. SOLICITAR información referida a Licencia de conducir y domicilio del concejal Daniel Ribetti.- CPU

Pto. Nº179/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir con CO.TR.ECO S.A. .- DEM





DESPACHOS DE COMISIÓN:



Pto. Nº169/2024-25: P.O. AUTORIZAR al DEM tramitar la escrituración y suscribir Escrituras del loteo Barrio Colinas.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-



Pto. Nº166/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA “AMPLIACIÓN ESTADIO ARENA VCP, PROYECTO, EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto referencial, que forman parte integrante de la presente.-

APROBAR EN 1º LECTURA CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº032-2024-25 S.O.30.01.25

Acta Nº033-2024-25 S.O.13.02.25

Acta Nº034-2024-25 S.E.19.02.25

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 018/2024-2025

Guía de Ingresos al 26/02/2025



-01 Presidencia remite nota del Presidente del Parlamento Juvenil Sr. Carlos Martinez.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 27 de febrero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº 061/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de diverso Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 19 de febrero de 2025 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

PTO. Nº174-2024-25: P.O.SUSTITUIR art -83º y 84º de la ORD 7.163.- APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES 10 VOTOS (CPU + C. FELPETO + C. RIBETTI + C.REVELLO) C. ROÑONI AUSENTE CON AVISO.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 061/2024-25

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento de diverso Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 19 de febrero de 2025 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

PTO. Nº174-2024-25: P.O.SUSTITUIR art -83º y 84º de la ORD 7.163.- APROBADO POR MAYORIA DE LOS PRESENTES (10 VOTOS CPU + C.REVELLO + C. QUARANTA C. ROÑONI AUSENTE CON AVISO)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-



VILLA CARLOS PAZ, 19 de febrero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº060/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 13 de febrero de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº169/2024-25: P.O. AUTORIZAR al DEM tramitar la escrituración y suscribir Escrituras del loteo Barrio Colinas.- DEM DSSE

Pto. Nº170/2024-25: P.O. MODIFICAR las ordenanzas Nº 5.009 y Nº 7071.- DEM APROBADO POR MAYORIA (10 VOTOS – CPU + C. ROÑONI + C.QUARANTA + C. REVELLO)

Pto. Nº171/2024-25: P.R. INFORME el DEM diversos items referidos al evento Luck Ra.- JPCP TCYD EYF

Pto. Nº172/2024-25 P.O. MODIFICAR el artículo 173º y 176º de la Carta Organica Municipal.- JPCP COM GRAL

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº162/2024-25: P.O.APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la Asociación Civil (CILSA), Anexo I.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº167/2024-25: P.O. .- ADHERIR la Municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley Provincial N° 10721 - LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº028-2024-25: A.P. 23.12.2024

Acta Nº029-2024-25: S.O. 27.12.2024

Acta Nº030-2024-25: A.P. 14.01.2025

Acta Nº031-2024-25: S.O. 16.01.2025

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 017/2024-2025

Guía de Ingresos al 11/02/2025

-01 Vecinos de la Ciudad de Villa Carlos Paz presentan nota en Secretaría legislativa.-

-02 El Sr. Chirico de Concientizar para Prevenir presenta nota.-

-03 Remite nota Presidencia del Sr. Villanueva.-

-04 Presenta nota el Sr. Paesani.-

-05 Presenta nota el Sr. Paesani.-

-06 Remite nota Presidencia.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 13 de febrero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº057/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 30 de enero de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº158/2024-25: P.O. MODIFICAR las Ordenanzas 7165, 7166, 7168, 7169 y 7163.- DEM

Pto. Nº159/2024-25: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo, suscripto ad referéndum con la empresa denominada Padrino. DEM

Pto. Nº160/2024-25: P.O. SUSTITUIR el Anexo III de la Ordenanza N° 7.162 “Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal 2025” DEM

Pto. Nº161/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la empresa NEXO MARKETING BTL SAS. DEM

Pto. N162/2024-25: P.O.APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la Asociación Civil CENTRO DE INTEGRACION LIBRE Y SOLIDARIO DE ARGENTINA (CILSA), Anexo I.- DEM

Pto. Nº163/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 7163.- DEM

Pto. Nº164/2024-25: P.O. RATIFICAR prórroga de la emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros.- DEM

Pto. Nº165/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de convenio a suscribir con el Sr. Ariel Guillermo Tondo.- DEM

Pto. Nº166/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA “AMPLIACIÓN ESTADIO ARENA VCP, PROYECTO, EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de Proyecto referencial, que forman parte integrante de la presente.- DEM

Pto. Nº167/2024-25: P.O. ADHERIR la Municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley Provincial N° 10721 - LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 016/2024-2025

Guía de Ingresos al 28/01/2025

-01 Presidencia remite Informe del Tribunal de Faltas Municipal Nº2

-02 Presidencia remite Informe del Tribunal de Faltas Municipal Nº1

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 30 de enero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº056/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 16 de enero de 2025 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº149/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM información sobre la implementación del Programa Padrinazgo en Espacios Públicos.- CPI COM IRAI Y COM DUA

Pto. Nº150/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre atención en los centros de Salud.- JPCP COM DSSE

Pto. Nº151/2024-25: P.O. AUTORIZAR la operación de Plataformas Electrónicas de Transporte.- CPU COM DUA

Pto. Nº152/2024-25 P.DE. DECLARAR de interés Cultural a la obra teatral, Un gran cumple para dos.- JPCP COM TYC

Pto. N153/2024-25 : P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre diversos items sobre la empresa Anpeal S.R.L..- JPCP COM GRAL

Pto. Nº154/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Banco Macro S.A..- DEM APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

Pto. Nº155/2024-25: P.O. MODIFICAR el Artículo 1° de la Ordenanza N° 7171.- DEM APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

Pto. Nº156/2024-25: P.O. PRORROGAR la vigencia del Artículo 2º de la Ordenanza Nº 7.114 y 7.069.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº157/2024-25 P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la Empresa ARANO BOX PRODUCCIONES S.R.L. DEM APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº099/2024-25: P.O. APROBAR la cuarta etapa del PLAN DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA 10 VOTOS (CPU- C. REVELLO – C. ROÑONI – C. QUARANTA)

Pto. Nº140/2024-25: P.O. NOMINAR como PLAZA DE LA VILLA.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

Pto. Nº148/2024-25: P.D. MODIFICAR el Decreto Nº 007-2016.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES APROBADO POR MAYORIA 7 VOTOS (CPU)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 015/2024-2025

Guía de Ingresos al 16/01/2025

-01 Presenta nota la Sra. Adriana Noemi Molina.-

-02 Presenta nota el Sr. Ramón Ernesto Moyano.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 16 de enero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº055/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 14 de enero de 2025 a las 16:00 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº099/2024-25: P.O. APROBAR la cuarta etapa del PLAN DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL.-

Pto. Nº140/2024-25: P.O. NOMINAR como PLAZA DE LA VILLA.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del 14 de enero del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 09 de enero de 2025.-

RESOLUCIÓN Nº052/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2024 a las 12 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº139/2024-25 P.O. INCORPORAR el Art. 65 Bis a la Ordenanza 1.511.- JPCP

Pto. Nº140/2024-25: P.O. NOMINAR como PLAZA DE LA VILLA.- DEM

Pto. Nº141/2024-25: P.O. AUTORIZAR al DEM tramitar la cancelacion de hipotecas, pertenecientes al loteo, barrio Colinas.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº142/2024-25 P.O. MODIFICAR el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 840. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº143/2024-25: P.O. MODIFICAR el Artículo 8º de la Ordenanza 7.000.- DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº144/2024-25 P.O. MODIFICAR la Ordenanza N° 6.906- DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº145/2024-25: P.O. MODIFICAR las Odenanzas 4533 y 4.620.- CENMA y Biblioteca J.H.Porto.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº146/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº4.859.- REFUGIO CURA BROCHERO DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº147/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 5.794 - IPAD FUPA DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº148/2024-25: P.D. MODIFICAR el Decreto Nº 007-2016.- CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº085-2024-25 P.O. PRESUPUESTO 2.025

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº114/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Permiso de Uso Precario para la Explotación de Confitería, Sala de Espera y Servicios de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Villa Carlos Paz, que como Anexo I forma parte de la presente. –

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C. FELPETO AUSENTE CON AVISO)

Pto. Nº123/2024-25: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas .-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº124/2024-25: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte denominados Autos al Instante o Remises, a adecuar las tarifas.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº125/2024-25: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de Enero de 2.025, del Servicio de Agua Potable de la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque Villa del Lago.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº126/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1º de Enero de 2.025 la tarifa de Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº127/2024-25: P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº128/2024-25: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.025.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº129/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza General Impositiva Nº 1.408.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES

APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº024-2024-25 S.O. 05.12.24

Acta Nº025-2024-25 S.O. 12.12.24

Acta Nº026-2024-25 S.E. 17.12.24

Acta Nº027-2024-25 S.O. 19.12.24

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 27 de diciembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº050/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº131/2024-25: P.O. APROBAR el Convenio de Padrinazgo .- DEM

Pto. Nº132/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa AUTOMOTORES MAIPU S.A., conforme Anexo I.-

Pto. Nº133/2024-25°: P.O. RATIFICAR el Convenio de Cooperación suscripto con la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. y la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, el que como Anexo forma parte integrante de la presente.-

Pto. Nº134/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM informe en relación al Plan de Obras del presupuesto para el año 2024 -Ordenanza N° 7.040.- CPI

Pto. Nº135/2024-25: P.O. DISPÓNESE el otorgamiento de un pase para Estacionamiento Gratuito Temporario.- CPI

Pto. Nº136/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa OSTARA SA, conforme Anexo I.- DEM

Pto. Nº137/2024-25:P.O. MODIFICAR la Ord. Nº 4.740 e INCORPORAR el uso de Plataformas electrónicas de transporte.- DEM

Pto. Nº138/2024-25: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal 758-DE-2024.-CPU

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de diciembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº049/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 23 de diciembre de 2024 a las 18:00 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº085/2024-25: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2.025.-

Pto. Nº114/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Permiso de Uso Precario para la Explotación de Confitería, Sala de Espera y Servicios de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Villa Carlos Paz, que como Anexo I forma parte de la presente. –

Pto. Nº123/2024-25: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas .-

Pto. Nº124/2024-25: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte denominados Autos al Instante o Remises, a adecuar las tarifas.-

Pto. Nº125/2024-25: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de Enero de 2.025, del Servicio de Agua Potable de la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque Villa del Lago.-

Pto. Nº126/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1º de Enero de 2.025 la tarifa de Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.-

Pto. Nº127/2024-25: P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus.-

Pto. Nº128/2024-25: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.025.-

Pto. Nº129/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza General Impositiva Nº 1.408.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día 23 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 18 de diciembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº040/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº120/2024-25: P.DE DECLARAR Reconocimiento al piloto carlospacense de BMX Valentino Monteverde . APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº121/2024-25: P.DE. DECLARAR Reconocimento a jóvenes desarrolladores de la aplicación FlameFighters. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº122/2024-25: P.R. CONVOCAR al recinto al Director de Desarrollo Social, Educación, Genero y Diversidad. A COM. GRAL

Pto. Nº123/2024-25: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº124/2024-25: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte denominados Autos al Instante o Remises, a adecuar las tarifas. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº125/2024-25: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de Enero de 2.025, del Servicio de Agua Potable de la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque Villa del Lago. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº126/2024-25: P.O. ESTABLECER a partir del 1º de Enero de 2.025 la tarifa de Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº127/2024-25: P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº128/2024-25: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.025. A COM. EYF. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº129/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza General Impositiva Nº 1.408. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº130/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Padrinazgo con la Empresa Padrino y ANEXO. APROBADO EN PRIMERA LECTURA POR MAYORÍA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº085/2024-25: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2.025. APROBAR EN 1º LECTURA SIN MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORÍA 7 VOTOS

Pto. Nº 112/2024-25: P.O. CRÉASE Programa Sanitarios Abiertos. APROBAR CON MODIFICACIONES. APROBADO POR MAYORÍA 10 VOTOS

Pto. Nº113/2024-25: P.O. INCORPORAR eximiciones en la Ordenanza General Impositiva Nº1408. APROBAR SIN MODIFICACIONES. APROBADO POR UNANIMIDAD.

Pto. Nº116/2024-25: P.O. DECLARAR a la ciudad de Villa Carlos Paz como Ciudad Motorhome Amigable y o ciudad Motorhome Friendly. APROBAR CON MODIFICACIONES. APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

VOTACIÓN EN PARTICULAR:

ART. 1, 2, 3, 4: A.U.

ART.5: 11 VOTOS

ART.6: 11 VOTOS

ART.7: A.U.

ART.8: A.U.

ART.9: A.U.

ART.10: A.U.

ART.11: 11 VOTOS

ART.12: A.U.

ART.13: A.U.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 014/2024-2025

Guía de Ingresos al 10/12/2024

-01 Presenta nota la Sra. Amalia Mazza.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de diciembre de 2024.

RESOLUCIÓN Nº038/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 05 de diciembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº111/2024-25: P.R. EXHORTAR al DEM la reposición de autopartes del Corralón Municipal.- JPCP

Pto. Nº112/2024-25: P.O. CRÉASE Programa Sanitarios Abiertos.- CPU

Pto. Nº113/2024-25 P.O. INCORPORAR eximiciones en la Ordenanza General Impositiva Nº 1408.- DEM

Pto. Nº114/2024-25: P.O. APROBAR Modelo de Convenio de Permiso de Uso Precario de la Explotacion de Confiteria de la Terminal.- DEM

Pto. Nº115/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Padrinazgo con la Empresa Padrino y ANEXO.-DEM

Pto. Nº116/2024-25: P.O. DECLARAR a la ciudad de Villa Carlos Paz como Ciudad Motorhome Amigable y o ciudad Motorhome Friendly.- DEM

Pto. Nº117/2024-25: P.O. MODIFICAR la cláusula primera del Convenio aprobado por Ord. Nº 7.142.- DEM

Pto. Nº118/2024-25: P.O. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del Modelo de Convenio de Colaboración Específica y Técnica de la Ordenanza 7.149.- CPU

Pto. Nº119/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO. S.A.), concesionaria del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de esta Ciudad conforme ANEXO I.- DEM

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº021-2024-25 S.O. 21.11.24

Acta Nº022-2024-25 B.C. 21.11.24

Acta Nº023-2024-25 S.O. 28.11.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 013/2024-2025

Guía de Ingresos al 03/11/2024

-01 Presenta nota la Sra. Renzi de Concientizar para Prevenir.-

-02 Remite nota Presidencia presentada por vecinos del barrio Playas de Oro.-

-03 Remite nota Presidencia presentada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Punilla Sur.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 05 de diciembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº036/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 28 de noviembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº106/2024-25: P.DE. DECLARAR Adhesión y Beneplácito a la Campaña ONU.- CPU

Pto. Nº107/2024-25: P.O. CRÉASE el Registro Municipal de Coordinadores de Turismo Estudiantil.- CPI

Pto. Nº108/2024-25: P.R. INSTAR al DEM remita Informe sobre el Loteo H.- JPCP

Pto. Nº109/2024-25: P.O. MODIFICAR la cláusula tercera del convenio aprobado por Ordenanza Nº 7.119 .- DEM

Pto. Nº110/2024-25: P.O. APROBAR el modelo de convenio a suscribir con la empresa TELUCA S.A.S. ANEXO I. JPCP

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº004/2024-25 : P.O. ADHERIR la Municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley Provincial Nº 10.973 y 27.709 Ley Lucio.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº099/2024-25: P.O. APROBAR la cuarta etapa del PLAN DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL.-

APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº102/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Colaboración Específica y Técnica con el Ministerio de Seguridad de la Pcia de Córdoba.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº018-2024-25 A.P. 05.11.24

Acta Nº019-2024-25 S.O. 07.11.24

Acta Nº020-2024-25 S.O. 15.11.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 012/2024-2025

Guía de Ingresos al 26/11/2024

-01 Presidencia remite nota presentada por CPUA.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 28 de noviembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº034/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de noviembre de 2024 a las 12hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº101/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM un relevamiento de postes existentes en la ciudad.- JPCP

Pto. Nº102/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Colaboración Específica y Técnica con el Ministerio de Seguridad de la Pcia de Córdoba.-DEM

Pto. Nº103/2024-25: P.R. INSTAR al DEM a la conexión de la zona norte al sistema Municipal de provisión de agua potable.-JPCP

Pto. Nº104/2024-25: P.D. DESIGNAR Representantes de la Comisión de Preadjudicación Ordenanza 7.145.- CPU

Pto. Nº105/2024-25: P.D. DESIGNAR representantes de Instituciones Intermedias para integrar la Comisión Plenaria Honoraria y Unidad Técnica, período 2024-25.- CPU

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 011/2024-2025

Guía de Ingresos al 20/11/2024

-01 Presidencia remite nota ingresada por el coordinador de Centros vecinales y Participación Ciudadana.-

-02 Presidencia remite nota ingresada por CPUA.-

-03 Presidencia remite nota recibida del Defensor del Pueblo Victor Curvino.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 21 de noviembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº034/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a SESIÓN ESPECIAL, para el día 17 de diciembre de 2024 a las 10:00hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

presentación anual, Memoria DE LO ACTUADO e Informe DE GESTIóN del sR. Defensor del Pueblo, VICTOR CURVINO, AL CONCEJO DE REPRESENTANTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PTO. 6 DEL ARTÍCULO Nº 179 DE LA C.O.M.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 15 de noviembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº028/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 05 de noviembre de 2024 a las 17:00 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº058/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego General de Especificaciones Técnicas, Pliego de Condiciones de Servicios y Anexos, para el “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÒN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN DE EDIFICIO,CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ (ETO-VCP)”, que forman parte de la presente.-

Pto. Nº059/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 7.033 y sus modificatorias. -

Pto. Nº068/2024-25 : P.O. MODIFICAR el Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Pto. Nº071/2024-25 : P.O. AUTORIZAR a la policía de la Provincia de Córdoba ocupar sin cargo espacio público en Avda. Sabattini Playón Municipal-para instalación de módulo policial.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día 05 de noviembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 31 de octubre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº027/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 31 de octubre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº085/2024-25: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2.025.- DEM

Pto. Nº086/2024-25: P.O. MODIFICAR el punto 7 de la Ordenanza 7.118.- CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº058/2024-25: P.O. APROBAR el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego General de Especificaciones Técnicas, Pliego de Condiciones de Servicios y Anexos, para el “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÒN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN DE EDIFICIO,CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ (ETO-VCP)”, que forman parte de la presente.-

APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 31 de octubre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº026/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 24 de octubre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº082/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM tareas de limpieza en el Espacio Verde Los Alamos.-JPCP. COM DUA

Pto. Nº083/2024-25: P.O. DISPONER las instlaciones del Centro Ambiental Municipal al uso exclusivo del proyecto original.- CPU. COM DUA APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº084-2024-25: P.O. - APROBAR la Resolución Nº 179-OF-2024 y sus Anexos I a V.- DEM COM EYF APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS – C. QUARANTA AUSENTE)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº012-2024-25 S.O. 04.10.24

Acta Nº013-2024-25 S.C. 10.10.24

Acta Nº014-2024-25 S.O. 10.10.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 008/2024-2025

Guía de Ingresos al 22/10/2024

-01 Presenta nota la Sra Claudia Priotti, tesorera del Refugio Nocturno Cura Brochero .-

-02 Presenta nota el Defensor del Pueblo Victor Curvino.-

-03 Presenta nota la Iglesia Vida Nueva.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 24 de octubre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº025/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 17 de octubre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº072/2024-25: P.O. MODIFICAR Ordenanzas 7.033, 7.034, 7.035, 7.036, 7.037, 7.038 y 7.046.- CPI

Pto. Nº073/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 5.922.- JPCP

Pto. Nº074/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe acerca del Servicio de Recolección de Poda.-JPCP

Pto. Nº075/2024-25 : P.DE. DECLARAR de Interés Legislativo la primer Feria Internacional del Libro organizada por el Municipio de Villa Carlos Paz, el Colectivo de Papel y la Comisión de Identidad Carlospacense.-CPU

Pto. Nº076/2024-25 : P.R. SOLICITAR al DEM pedido de informe relativo al Área Protegida Camiare.-JPCP

Pto. Nº077/2024-25: P.O. MODIFICAR el artículo 5º de la Ordenanza Nº 7.100.-CPI

Pto. Nº078/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre el DEM y la empresa contratista E.V.N S.A..-DEM

Pto. Nº079/2024-25: P.O. DECLARAR Dia no Laborable el día 4 de Noviembre de cada año, “Día de la Identidad Carlospacense”.-DEM

Pto. Nº080/2024-25: P.D. DESIGNAR Representantes para Comisión de Evaluación, Ordenanza 7.131.-CPU

Pto. Nº081/2024-25: P.D. DESIGNA Representantes de la Comisión de Adjudicación Ordenanza 7.130.-CPU

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº009-2024-25: S.O. 19.09.24

Acta Nº010-2024-25: S.O. 26.09.24

Acta Nº011-2024-25: A.P. 26.09.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 007/2024-2025

Guía de Ingresos al 15/10/2024

-01 Presenta nota Carlos Andrés Houriet.-

-02 Presidencia remite nota del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Punilla Sur.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 17 de octubre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº021/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 10 de octubre de 2024 al término de la Sesiòn Conmemorativa, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº065/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe referido a la Cisterna para agua potable, Barrio Fantasio.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº066/2024-25: P.R. SOLICITAR Informe a la Unidad Contravencional de la Provincia de Córdoba con Sede Villa Carlos Paz.- CPU APROBADO POR MAYORIA (8 VOTOS – CPU + C. ROÑONI)

Pto. Nº067/2024-25: P.DE. DECLARAR el Reconocimiento a la Fundación FADER por su labor.- JPCP APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº068/2024-25 : P.O. MODIFICAR el Presupuesto General de Gastos en vigencia.- DEM APROBADO POR MAYORIA ( 7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº069/2024-25: P.O. LLAMAR a Concurso Público de Antecedentes para el ingreso a Planta Permanente del Municipio de Villa Carlos Paz, Anexo I y II que forman parte de la presente.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS – CPU)

Pto. Nº070/2024-25: P.O. APROBAR Ad Referendum el Modelo de Convenio de Padrinazgo y sus Anexos. DEM APROBADO POR MAYORIA ( 7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº071/2024-25 P.O. AUTORIZAR a la policía de la Provincia de Córdoba ocupar sin cargo espacio público en Avda. Sabattini Playón Municipal-para instalación de módulo policial.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES ( 11 VOTOS – C. ROÑONI AUSENTE)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 006/2024-2025

Guía de Ingresos al 10/10/2024

-01. Presenta nota el tribuno de cuentas Prof . Molina Gustavo.-

-02. Presenta nota Concentizar para Prevenir.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 10 de octubre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº017/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº052/2024-25: P.O. DECLARAR el estado de emergencia hídrica.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº053/2024-25: P.R. ENCOMENDAR al DEM campaña de concientización y limpieza del arbolado público.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº054/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO.-– APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº055/2024-25 P.O.- EXIMIR de tasas establecidas en la ordenanza 7.033 y sus modificatorias en ANEXO I de la presente.-DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU + C. QUARANTA)

Pto. Nº056/2024-25 : P.O. ESTABLECER con carácter general y extraordinario un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº057/2024-25: P.O. REQUERIR la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Agencias de Viajes gestionado por FAEVYT para la habilitacion y otros items. Ordenanza 5.195.- DEM A COM IRAI – EYF

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº006-2024-25: S.O. 29.08.24

Acta Nº007-2024-25: S.O. 05.09.24

Acta Nº008-2024-25: S.O. 12.09.24

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº030/2024-25: P.DE. DECLARAR de interés legislativo al Espacio Cultural La Magia de la Palabra.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de septiembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº016/2024-25

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 30 de septiembre de 2024 a las 17:30 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº305/2024-25: P.O. APROBAR la documentación para el “LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA DE SETENTA Y OCHO (78) REFUGIOS PARA PASAJEROS DE TRANSPORTE URBANO, CINCUENTA (50) CARAPANTALLAS PUBLICITARIAS, DISTRIBUIDAS EN VEINTE (20) TIPO TOTEM, DIEZ (10) TRADICIONAL, DIEZ (10) BICICLETEROS RETROILUMINADOS Y DIEZ (10) CESTOS CON PUBLICIDAD, SOBRE PUNTOS QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL.”

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día 30 de septiembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: [email protected];

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 24 de septiembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº014/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de septiembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº046/2024-25: RETIRADO POR AUTOR.-

Pto. Nº047/2024-25: P.O. CREASE el Programa “Estiaje y acción comunitaria”.-JPCP. COM DUA - DSSE

Pto. Nº048/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM el relevamiento y ejecución de demarcación de las sendas peatonales.- CPI. COM DUA - SEC

Pto. Nº49/2024-25: P.R. SOLICTAR al DEM Informe de gestiones realizadas en las Obras de Apertura Calles Venecia y Sofocles.- JPCP. COM DUA

Pto. Nº050/2024-25: P.O. MODIFICAR el Inciso m) del Punto 3: Otras Exenciones, del Artículo 106º, del TÍTULO I.- DEM. COM DUA - EYF

Pto. N°051/2024-25: P.O. MODIFICAR el punto 7 del ANEXO CONCURSO “LA BANDERA DE VILLA CARLOS PAZ”, de la Ordenanza Nº 7118.- CPU. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº305/2023-24: P.O. APROBAR la documentación para el “LLAMADO A LICITACION PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA DE SESENTA (60) REFUGIOS PARA PASAJEROS DE TRANSPORTE URBANO, CINCUENTA (50) CARAPANTALLAS PUBLICITARIAS, (20) TOTEMS PANTALLAS LEDS Y (8) BICICLETEROS UBICADOS SOBRE PUNTOS QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL.”

APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. N°023/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Afinidad entre el Municipio y la Universidad Blas Pascal y ANEXO I.- APROBAR SIN MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº024/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Instituto Superior Pascal y ANEXO I.- . APROBAR SIN MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº043/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJOS Y SERVICIOS PÚBLICOS “SAN ROQUE” DE VILLA DEL LAGO, que en anexo adjunto se acompaña.-. APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de septiembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº013/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 12 de septiembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº035/2024-25: RETIRADO POR AUTOR

Pto. Nº036/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe técnico del estado de Balnearios y Plazas.- JPCP. COM DUA

Pto. Nº037/2024-25: P.O. CREASE el Programa Joven Concejal Carlospacense.- JPCP. COM DSSE – PARLAMENTO JUVENIL

Pto. Nº038/2024-25: RETIRADO POR AUTOR

Pto. Nº039/2024-25: P.O. CREAR un Código QR que redirija al dominio web de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.- JPCP. COM TYCD

Pto. Nº040/2024-25: P.D. DESIGNAR a los concejales que conformarán la Comisión Evaluadora del Concurso La Bandera de Villa Carlos Paz.- CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº041/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre Flecha Turismo Estudiantil S.A. y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.- DEM APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº042/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre CO.TRE.CO S.A. y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.- DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS - CPU)

Pto. Nº043/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir con la COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJOS Y SERVICIOS PÚBLICOS “SAN ROQUE” DE VILLA DEL LAGO.- DEM COM DUA

Pto. Nº044/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa CARLOS PAZ HOTELES SAS.- DEM COM TCYD APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS - CPU)

Pto. Nº045/2024-25: P.DE. DECLARAR el Reconocimiento al, Profesor Dr. Ingeniero Carlos Marcelo García Rodriguez.-CPU. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS - CPU)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 004/2024-2025

Guía de Ingresos al 11/09/2024

-01 Presidencia remite nota del Coordinador de Centros vecinales Marcelo Solís.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 12 de septiembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº012/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 5 de septiembre de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº029/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM desarrolle un programa de prevención de Dengue, Zica y Chikungunya.- CPI A COM DSSE

Pto. Nº030/2024-25: P.DE. DECLARAR de Interés legislativo al Espacio Cultural “La Magia de la Palabra”.- CPU A COM TCYD

Pto. Nº031/2024-25: P.O. CRÉASE el Programa Municipal de Prevención del Suicidio.- JPCP A COM DSSE

Pto. Nº032/2024-24: P.DE. DECLARAR Reconocimiento al Plantel Superior, cuerpo técnico y comisión directiva del Carlos Paz Rugby Club.-CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº033/2024-25:P.O. FACULTAR al DEM a suscribir e implementar el Convenio Marco de Prácticas Educativas con el IRESM y APROBAR el Modelo de Convenio, Anexo I que forma parte de la presente.-DEM - APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº034/2024-25: P.O. APROBAR las bases y condiciones para el Llamado a Concurso para el Diseño de La Bandera de Villa Carlos Paz.-DEM APROBADO (7 VOTOS – CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº005-2024-25: S.O. 22.08.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 003/2024-2025

Guía de Ingresos al 03/09/2024

-01 Presidencia remite Proyecto de Presupuesto 2025 del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 05 de septiembre de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº010/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 29 de Agosto de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº026/2024-25: P.R. CONVOCAR al recinto al Cr. Cristian Jorge Mitre de la Dirección de Recursos Fiscales.- CPI A COM EYF

Pto. Nº027/2024-25: P.O. DECLARAR corredor turístico Cerro de la Cruz. al sector que comienza en Avda. Estrada y finaliza en el ingreso del Cerro de la Cruz.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº028/2024-25: P.O. ELIMINAR, el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Agencias de Viajes que exige la repartición de industria y comercio.- JPCP A COM DE EYF Y COM DE TCYD

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº002-2024-25: S.A. 01.08.24

Acta Nº003-2024-25: S.O. 08.08.24

Acta Nº004-2024-25: S.O.15.08.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 003/2024-2025

Guía de Ingresos al 27/08/2024

-01 Presenta nota la Profesora Ana Pickelny.-

-02 Presenta nota el Sr. Jose Chamorro del espacio cultural, “La magia de la Palabra”.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de Agosto de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº009/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de agosto de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº019/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre la autorización de la obra de calle Spilimbergo.- COM DUA

Pto. Nº020/2024-25: P.O. MODIFICAR el artículo 21 de la Ordenanza 5.922.- COM IRAI

Pto. Nº021/2024-25: P.O. APROBAR el incremento salarial suscripto entre el Municipio de Villa Carlos Paz y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), correspondiente al segundo semestre de 2.024 y Anexo I .- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº022/2024-25: P.O. DISPONER incremento del Programa de Becas Corazón de mi Ciudad.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº023/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio de Afinidad entre el DEM y la Universidad Blas Pascal y ANEXO I.- COM IRAI

Pto. Nº024/2024-25: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Instituto Superior Pascal y ANEXO I.- COM IRAI

Pto. Nº025/2024-25: P.O. APROBAR la Resolución Nº 0151 -OF-2024 del Organismo Fiscal y ANEXOS I al IV.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de Agosto de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº007/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 15 de Agosto de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº009/2024-25: P.D. CONVOCAR a los integrantes del CPUA al Concejo de Representantes.- CPI

Pto. Nº010/2024-25: P.C. COMUNICAR Repudio a visita de Diputados a represores de la última dictadura militar.- CPI

Pto. Nº011/2024-25: P.R. CONVOCAR al Director de Desarrollo Social Educación, Género y Diversidad al recinto de sesiones .- CPI

Pto. Nº012/2024-25: P.D. Representacion de Concejales 2024-25.- CPU

Pto. Nº013/2024-25: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre antenas y estructuras portantes.- JPCP

Pto. Nº014/2024-25: P.R. PERMITIR la presencia adentro del recinto legislativo del Concejo.- JPCP

Pto. Nº015/2024-25: P.O. DECLARAR a la ciudad de Villa Carlos Paz como VILLA CARLOS PAZ CIUDAD GAMER..- DEM

Pto. Nº016/2024-25: P.O.AUTORIZAR al DEM, a tramitar las Escrituras Traslativas de Dominio pertenecientes al loteo Barrio Colinas.-DEM

Pto. Nº 017/2024-25: P.O. OTORGAR beneficios impositivos para el sector turístico.- DEM

Pto. Nº018/2024-25: P.O. APROBAR la resolución Nº 0150-OF-2024 del Organismo Fiscal, conjuntamente con su Anexo I.- DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº008/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 4.021.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 002/2024-2025

Guía de Ingresos al 14/08/2024

-01 Presidencia remite nota de vecinos del Complejo Aerosilla.-

-02 Presidencia remite nota del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas-Punilla Sur.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 15 de Agosto de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº005/2024-25

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 08 de Agosto de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

• Sorteo de los miembros del Concejo para la composición de las Salas Acusadora y de Juzgamiento a los fines de la tramitación del Juicio Político, conforme a lo establecido en el Art. Nº 185 de la C.O.M.-

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº001/2024-25: P.C. COMUNICAR al Defensor del Pueblo el cumplimiento de la Ordenanza 1764.- JPCP

Pto. Nº002/2024-25: P.R. INSTAR al DEM a regularizar la habilitación de los servicios del Hospital Municipal.- JPCP

Pto. Nº003/2024-25: P.O. INSTITUCIONALIZAR el día 9 de agosto como el “Día de visibilidad de la violencia sexual padecida en la infancia y o adolescencia y de solidaridad con las y los sobrevivientes”.- JPCP

Pto. Nº004/2024-25: P.O. ADHERIR la Municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley Provincial Nº 10.973 y 27.709 Ley Lucio.- JPCP

Pto. Nº005/2024-25: P.DE. RECONOCER a la Sra. Graciela Llorens de Conde en el marco del 38º aniversario del CENMA.- CPU

Pto. Nº006/2024-25: P.DE. DECLARAR de interés legislativo al proyecto de video UNIDOS POR LA PAZ de YWCA.- CPU

Pto. Nº007/2024-25: P.DE. RECONOCER al Cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz por el Primer Desafío de Destreza Bomberil.-CPU

Pto. Nº008/2024-25: P.O. MODIFICAR la Ordenanza 4.021.- DEM

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº057/2023-24: S.O. 14.06.24

Acta Nº058/2023-24: A.P. 25.06.24

Acta Nº059/2023-24: S.O. 27.06.24

Acta Nº060/2023-24: B.C. 27.06.24

Acta Nº061/2023-24: S.E. 01.07.24

Acta Nº062/2023-24: S.E. 05.07.24

Acta Nº063/2023-24: S.E. 12.07.24

Acta Nº001/2024-25: S.P. 01.08.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 001/2024-2025

Guía de Ingresos al 06/08/2024

-01. Presentan nota la Regional 6 del Colegio de Arquitectos de la Pcia de Córdoba, Regional 7 Sierras del Colegio de Ingenieros de la Pcia de Córdoba y la Asociación Inmobiliaria de la Ciudad de Villa Carlos Paz.-

-02. Presenta nota CPUA para ser anexada al Dictamen Nº 4.-

-03. Presenta nota Concientizar para Prevenir.-

-04. Presenta Informe semestral 2024 el Juzgado Nº 2 de Faltas.-

-05. Presenta Informe semestral 2024 el Juzgado Nº 1 de Faltas.-

-06. Presenta nota la Asociación del Instituto de Enseñanza especializada de Villa Carlos Paz (Instituto Mariette Lydis y Centro de día Vida Felíz).-

-07. Presentan nota vecinos de barrio La Cuesta.-

-08. Presenta nota el Sr. Daniel Velazquez sobre el cobro por el consumo de agua.

-09. Presidencia remite nota del Coordinador de Centros Vecinales y Participación Ciudadana Marcelo Solís.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 8 de Agosto de 2024.-