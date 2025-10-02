Cosquín dio inicio al Octubre Rosa con actividades de prevención

La Municipalidad de Cosquín puso en marcha el Octubre Rosa, con una serie de actividades orientadas a la concientización y prevención del cáncer de mama, bajo el lema provincial Elijo Cuidarme.

El cronograma incluye tres jornadas de donación de cabello para confección de pelucas, programadas para el 9, 14 y 16 de octubre de 17 a 20 en Punto Mujer.

También se ofrecerán controles ginecológicos gratuitos —mamografías, ecografías, PAV y colposcopias— con turnos disponibles todos los jueves a las 7 de la mañana en el Hospital Municipal Dr. Armando Cima.

Además, se prepara una Caminata Rosa para el 24 de octubre a las 10 en el Centro de Desarrollo Deportivo Municipal, convocando a toda la comunidad a sumarse a esta acción simbólica de acompañamiento y prevención.