Cosquín: jornada de orientación y asesoramiento legal en la plaza

El próximo martes 7 de octubre, de 9 a 11 horas, se realizará en la Plaza San Martín de Cosquín una jornada abierta de orientación y asesoramiento para la comunidad.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Cosquín en colaboración con los Tribunales de la ciudad, tiene como objetivo acercar a los vecinos información sobre trámites y consultas vinculadas a la justicia y al ejercicio de sus derechos.

Durante la actividad, profesionales brindarán acompañamiento personalizado y responderán dudas de los asistentes en un espacio cercano y de fácil acceso.

El municipio invitó a toda la población a participar de la propuesta, destacando que se trata de una herramienta pensada para acercar el sistema de justicia a la comunidad y fortalecer el conocimiento ciudadano.