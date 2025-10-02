Dos jóvenes carlospacenses sueñan con llegar al Mundial de Tango

Dos jóvenes bailarines carlospacenses de 16 años, Valentina Sauch y Joaquín Molina, se preparan con la meta de llegar al Mundial de Tango en Buenos Aires cuando cumplan la mayoría de edad. Con disciplina y compromiso, ensayan varias veces por semana y buscan apoyo económico para continuar con su formación en seminarios y academias.

Ambos comenzaron a bailar a los seis años. Valentina descubrió el tango casi por azar, durante una caminata con su madre por el centro de la ciudad, cuando quedó fascinada al ver a una pareja bailando. Joaquín, que había iniciado en folclore, se sintió atraído al observar una clase de tango en el Departamento de Folclore, donde el reconocido Hugo Aragón dictaba clases. Allí se conocieron y comenzaron juntos su camino en la danza.

Su primera presentación fue a los siete años, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. Desde entonces, participaron en certámenes provinciales y nacionales, logrando reconocimientos destacados: Valentina obtuvo el primer lugar en el concurso Luna de Tango en 2023 y Joaquín se destacó en competencias de la costa atlántica en 2021.

Tras caminos separados y reencuentros en diferentes compañías, hoy volvieron a unirse como pareja artística bajo la guía del profesor Ariel Barrionuevo, con amplia trayectoria internacional. “Queremos capacitarnos más, asistir a seminarios y, cuando tengamos 18, competir en el Mundial. Sería un sueño representar a Córdoba y ser la pareja más joven en lograrlo”, expresaron con entusiasmo.

Su última presentación fue en el espectáculo Almas de Rubí en La Falda, donde compartieron escenario con orquestas y cantantes de la escena local. Ahora, su desafío es conseguir apoyo económico para sostener su formación. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 3541-355238.