El CAP celebró su 48° aniversario en el Valle de Punilla

Reconocimiento de vecinos y autoridades
El CAP celebró su 48° aniversario en el Valle de PunillaSe realizó un acto en la base de operaciones que se encuentra en el barrio Colinas.
El Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla (CAP) celebró un nuevo aniversario al servicio de la comunidad. Se hizo un acto para conmemorar los 48 años de la unidad y se reunió a autoridades policiales, representantes de la jefatura provincial, vecinos y referentes de centros vecinales de Villa Carlos Paz.
Durante la ocasión, se hicieron entregas de reconocimientos al comisario Luis Diaz (ex jefe del CAP) y al actual jefe, comisario Hugo Gallardo, como también a otros miembros de la destacada unidad.
El comisario Ariel Vargas transmitió el saludo de la jefatura y el Ministerio de Seguridad de la Provincia y resaltó el compromiso de la fuerza local: «Este personal nos representa en una de las ciudades más importantes de la provincia. Lo hace con mucho sacrificio, dedicación y compromiso. Ver hoy a tantos representantes de centros vecinales acercarse a agradecer su trabajo nos emociona profundamente».
Por su parte, el comisario Claudio Sánchez destacó el rol fundamental que cumple esta unidad operativa, recordando que son los primeros en llegar a los lugares de intervención. «En estos 48 años de historia, el CAP ha salvado vidas y ha demostrado la vocación de servicio de sus hombres y mujeres, muchas veces arriesgando las propias. La cercanía con los vecinos es clave y por eso seguimos fortaleciendo la participación ciudadana»; argumentó.
El aniversario se vivió como un espacio de encuentro entre la institución policial y la comunidad. Vecinos y autoridades coincidieron en la importancia de mantener un vínculo estrecho, basado en la colaboración y el trabajo conjunto.