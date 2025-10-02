Esta noche no habrá recolección de residuos por el Día del Recolector

Servicios en Carlos Paz
Esta noche no habrá recolección de residuos por el Día del RecolectorLa empresa COTRECO confirmó que el servicio volverá mañana viernes en los horarios habituales en todos los barrios
Esta noche, Villa Carlos Paz no contará con servicio de recolección de residuos, barrido ni limpieza urbana, debido al asueto por el Día del Recolector.
El municipio recordó a los vecinos que no saquen la basura durante la jornada de hoy para evitar acumulación en la vía pública y colaborar con la limpieza de los barrios.
La empresa COTRECO informó que el servicio se reanudará en sus horarios habituales a partir de mañana, viernes 3 de octubre.