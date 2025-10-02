Futuros policías cuidarán a los estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tendrá mayor presencia preventiva en sus predios: aspirantes de segundo y tercer año de la Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. Manuel Belgrano” realizarán prácticas de patrullaje en la Ciudad Universitaria y en otros espacios de la institución.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, y el rector de la UNC, Jhon Boretto, quienes presentaron el acuerdo firmado entre ambas instituciones. La medida prevé que los futuros policías trabajen de manera coordinada con móviles del programa Cordobeses en Alerta y con los Centros de Atención Primaria de cada distrito cercano.

“Estas prácticas preprofesionales son una herramienta muy valiosa para la formación de los aspirantes, porque desde segundo año los vinculan de manera directa con la ciudadanía”, explicó Quinteros. “La UNC es un espacio estratégico con miles de jóvenes de todo el país, y ahora estarán acompañados por otros jóvenes que se preparan para ser policías empáticos y profesionales”, agregó.

Por su parte, Boretto sostuvo: “Este es un paso importante junto al Ministerio de Seguridad para facilitar los predios de la Universidad a las prácticas, y al mismo tiempo avanzar en proyectos conjuntos de formación con las Escuelas de Oficiales y Suboficiales”.

Del anuncio también participaron el subjefe de Policía, Crio. Gral. Federico Cisnero; el director general de Recursos Humanos, Crio. Gral. Christian Murialdo; y el director de Formación Profesional, Crio. Insp. José Olivares.