Histórico: La Policía Caminera se capacitará en idiomas y lenguaje de señas

Un importante convenio se firmó este jueves 2 de octubre y permitirá que los agentes de la Policía Caminera de Córdoba se capaciten en idiomas y lenguaje de señas. En el Salón Azul de Jefatura de Policía, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez y la decana de la Facultad de Lenguas de la UNC, Graciela Ferrero, firmaron un acuerdo de colaboración académica.

En esta primera cohorte, 15 efectivos realizarán el curso de Lengua de Señas y otros 20 cursos de idioma inglés, ampliando la formación del personal policial y fortaleciendo su desempeño al servicio de la comunidad.

Acompañaron a las autoridades el subjefe de Policía, Marcelo Marín, la directora general de Criminología y Seguridad Vial, Laura Pedernera, el director general de Policía Caminera Daniel Bolloli, y la secretaria de Relaciones Institucionales de la FL, María Garay.

«La seguridad es más que patrulleros y operativos; es profesionalismo, respeto y vocación de servicio. Y en Córdoba con iniciativas como ésta lo estamos haciendo realidad»; refirió el ministro de Seguridad ante los presentes.