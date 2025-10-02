Imagenes: Así se vivió el paso de la astrofísica Clever por Carlos Paz

La astrofísica mexicana, Fernanda Clever, cautivó con su charla sobre las estrellas brindada en el Salón Rizzutto de Villa Carlos Paz.

El intendente Esteban Avilés le agradeció su presencia en la ciudad y destacó la importancia de despertar el interés de los jóvenes en la ciencia.

Fue aplaudida por los presentes y recibió un obsequio del club de literatura "La magia de la palabra" y el reconocimiento por parte del Salón Rizzutto.